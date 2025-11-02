'Bem-vindo de novo, Lamine Yamal': Barcelona vence o Elche por 3 a 1 na La Liga
Equipe treinada por Hansi Flick segue na vice-liderança do campeonato
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona venceu o Elche por 3 a 1 neste domingo (2), no Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela décima primeira rodada de La Liga. A partida marcou o retorno de Lamine Yamal ao bom desempenho, após atuações abaixo das expectativas; ele abriu o placar no início de jogo. Depois, os gols de Ferran Torres e Marcus Rashford completaram a vitória tranquila do Barcelona, com destaque para Fermín López, autor de duas assistências. Ainda no primeiro tempo, Rafa Mir descontou para os visitantes.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Web pede Endrick no lugar de ‘preferido’ do Real Madrid: ‘Diferença gritante’
Futebol Internacional02/11/2025
- Futebol Internacional
Barcelona ‘torce’ para o Palmeiras na final da Libertadores; saiba o motivo
Futebol Internacional02/11/2025
- Futebol Internacional
Estêvão, do Chelsea, manda recado a rivais do Palmeiras: ‘Nem me preocupava’
Futebol Internacional02/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o time liderado por Hansi Flick mantém-se na perseguição ao líder Real Madrid e chega aos 25 pontos após 11 rodadas: oito vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe comandada por Éder Sarabia, por sua vez, faz boa campanha, mas permanece na nona colocação, com 14 pontos, resultado de três vitórias, cinco empates e três derrotas.
Como foi a partida? ⚽
Alejandro Balde recebeu a bola no campo de ataque e acionou Yamal pelo lado direito da área. O jovem dominou, cortou para a perna esquerda e finalizou com força no canto direito do gol, em meia altura, aos 11 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o Barcelona.
Dois minutos depois, o segundo gol surgiu em uma jogada iniciada no campo defensivo, após recuperação de bola no meio-campo. Eric García lançou em profundidade para Rashford; Adrià Pedrosa tentou antecipar, mas acabou deixando a bola nos pés de Fermín, que avançou até a área e cruzou rasteiro. A bola percorreu toda a pequena área até encontrar Ferran, que finalizou de primeira, com o pé direito. 2 a 0 para o Barcelona.
O Elche descontou no placar ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, em um contra-ataque que começou pelo lado direito e foi se deslocando para a esquerda. Rafa Mir recebeu em profundidade, conduziu até a área e, com muita calma, finalizou como uma tacada de sinuca e a bola terminou no canto esquerdo de Wojciech Szczęsny. 2 a 1 para o Barcelona.
Aos 15' do segunda etapa, o Barcelona ampliou o placar em uma jogada iniciada novamente por Fermín, pelo lado direito do ataque. O jogador fez um cruzamento preciso que atravessou a área e encontrou Rashford, que dominou com categoria, cortou para o meio e finalizou com força de perna. 3 a 1 para o Barcelona.
O que vem por aí? 🔎
Na próxima quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), o Barcelona volta suas atenções para a Champions League, contra o Club Brugge, fora de casa, pela quarta rodada da fase de liga. O Elche, por sua vez, retorna a campo pela La Liga na sexta-feira (7), também às 17h (de Brasília), quando receberá a Real Sociedad, pela décima segunda rodada.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias