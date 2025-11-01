Lamine Yamal anuncia fim de namoro e responde sobre infidelidade

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, anunciou o fim do seu relacionamento com a cantora argentina Nicki Nicole. Juntos desde julho deste ano, os rumores já circulavam há alguns dias e agora foram confirmados. A um jornalista espanhol, o jovem garantiu que não houve traição de nenhum dos dois lados.

A informação foi confidenciada a Javi Hoyos, que deu a notícia em primeira mão. "Não estamos juntos. Não foi por nenhuma traição. Simplesmente, estamos separados. Tudo que está sendo divulgado não tem relação com nossa relação", comentou o atleta, encerrando quaisquer dúvidas e boatos sobre o relacionamentos dos jovens.

O namoro de Yamal e Nicki dois gerou muita repercussão e sempre esteve em alta. Entre rumor de affair e uma suposta desaprovação por parte da família do jogador, Lamine homenageou a então namorada em mais de uma comemoração de gol. Nascida em Rosário, na Argentina, Nicole tem 25 anos e é cantora. Ganhou fama com o seu R&B contemporâneo mesclado ao reggaeton que a rendeu oito indicações ao Grammy, apesar de nunca ter levado o famoso gramofone para casa.

Yamal em ação no duelo contra o Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

📆 Sequência do Barcelona, de Yamal, na temporada

O time de Yamal, que terminou o namoro, recebe o Elche, pela 11ª rodada da La Liga, no próximo domingo (2), às 14h30 (horário de Brasília). Vice-colocado, o Barcelona busca uma recuperação após a derrota para o rival Real Madrid, no último domingo (26), que é o atual líder, com cinco pontos a mais na tabela (22 e 27, respectivamente).

No meio da semana, as atenções viram para a Champions League. O Barça vai ao Estádio Jan Breydel, em Bruges, na Bélgica, para enfrentar o Club Brugge, pela quarta rodada da competição, na quarta-feira (5). Os Culés estão na 9ª colocação, com seis pontos, somando duas vitórias e uma derrota na fase de liga do torneio.

