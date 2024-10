Vini Jr disputa a bola com Rodrigo de Paul em Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 09:54 • Madri (ESP)

De acordo com o jornal espanhol "As", quatro torcedores do Atlético de Madrid foram presos pela Polícia Nacional da Espanha por incitar ódio e racismo contra Vini Jr. O brasileiro do Real Madrid foi alvo de uma campanha nas redes sociais antes de clássico entre os rivais da capital local, por La Liga.

Os integrantes do quarteto que foi responsabilizado pelo movimento têm entre 24 e 26 anos. Nos dias que antecederam o dérbi, foi levantado o incentivo para que uma parte dos aficionados colchoneros comparecesse ao Cívitas Metropolitano com máscaras, a fim de ter liberdade para proferir ofensas racistas ao camisa 7 merengue sem possibilitar identificação de câmeras.

A campanha, porém, não teve sucesso. Houve uma grande manifestação nas redes, o que impediu o avanço da ideia. No empate em 1 a 1 entre Atleti e Real, colchoneros chegaram a jogar objetos em direção ao campo enquanto perdiam pelo placar mínimo; a situação gerou uma multa avaliada em quase R$20 mil ao clube.

Esta não é a primeira vez que Vini Jr é alvo de racismo no futebol espanhol. Em junho deste ano, a direção do Campeonato Espanhol divulgou uma lista com 21 casos. O mais polêmico aconteceu em maio de 2023, em visita ao Valencia no Mestalla: o jogo chegou a ser paralisado, e três torcedores identificados foram condenados a oito meses de prisão pouco mais de um ano após o incidente. Dois dias depois, foi costurado um acordo para evitar a sentença, levando a um pedido de desculpas e a punições como participação em programas antirracistas.