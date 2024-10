Vini Jr celebra um de três gols marcados diante de Real Madrid e Borussia Dortmund (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 11:03 • Madri (ESP)

A atuação de Vini Jr diante do Borussia Dortmund, pela Champions League, parou a imprensa europeia. Jornais da Espanha e de todo o continente rasgaram elogios ao craque brasileiro, que é favorito para levar a Bola de Ouro na próxima segunda-feira (28).

O periódico espanhol "Marca", por exemplo, voltou a cravar que o camisa 7 merengue conquistará o prêmio, sendo o primeiro brasileiro desde Kaká, em 2007, a alcançar o feito. Os três gols marcados na virada por 5 a 2, mesmo não contando para a premiação, confirmaram o patamar de Vinícius, de acordo com o jornalista Joel del Rio.

- O Théâtre du Châtelet já espera de braços abertos a coroação de Vinícius Jr como melhor jogador do mundo. Será uma festa de gala na Bola de Ouro na qual o brasileiro voltou a acudir com outra grande exibição na Champions ao acabar com um bom Borussia Dortmund. Outra remontada de ouro, que o levará a uma das noites mais importantes de sua carreira, onde poderá olhar para trás e rir de memes que inundaram as redes sociais em suas primeiras temporadas no clube. Aquele velho ditado nunca falha: "Quem ri por último, ri melhor" - afirmou o jornal.

Emilio Butragueño, ídolo do Real Madrid, chegou a afirmar, em entrevista ao canal oficial do clube, que o atacante lembrou Pelé. Diante da aspa, o "As" também deu sua opinião acerca da brilhante atuação do ex-Flamengo.

- Não era um pássaro, nem um avião, mas sim uma Bola de Ouro. No dia 22 de outubro de 2024, entre 22h15 e 22h45, uma estrela cruzou o céu e, quando anoiteceu, virou dia. As crônicas dirão isso, mas, por precaução, este texto permanecerá. Madri viveu um fenômeno causado por um fenômeno. Vinícius era adrenalina, taurina e cafeína. O salvador de uma equipe paralisada e sem resposta. Conseguiu arrancar de Butragueño uma frase extraordinária. E isso, senhoras e senhores, é como ver a aurora boreal no Saara. História - disse o periodista Sergio López.

O evento que coroará o próximo melhor jogador do mundo acontecerá a partir das 16h (horário de Brasília) de segunda (28). Vinícius é um dos 30 indicados; nomes como Rodri, Carvajal, Bellingham e Haaland correm por fora na disputa.