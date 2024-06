Torcedores do Valencia são condenados à prisão por racismo contra Vini Jr

Vini Jr foi vítima de racismo em jogo contra o Valencia, no Mestalla (Foto: Jose Jordan/AFP)







Publicada em 10/06/2024

Três espanhóis, que cometeram injúrias racistas contra Vini Jr, foram condenados nesta segunda-feira (10) a oito meses de prisão. O crime aconteceu no jogo entre Valencia e Real Madrid, em maio de 2023, no estádio Mestalla.



A sentença, que é a primeira condenação na Espanha por um caso de racismo no futebol, também proíbe os condenados a entrar em qualquer estádio no país durante dois anos e inclui o pagamento de multa aos envolvidos.

- Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinicius Junior e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar que a LaLiga irá detectá-los, denunciá-los e haverá consequências criminais - disse Javier Tebas, presidente da LaLiga.

Relembre o episódio de racismo contra Vini Jr

Em 21 de maio de 2023, durante o jogo entre Valencia e Real Madrid no Mestella, Vini Jr sofreu o maior de todos os ataques racistas dentre vários sofridos nos últimos anos na Espanha. Além de gritos de "mono" (macaco, em espanhol) ao longo da partida, o brasileiro foi hostilizado com xingamentos racistas após uma reclamação com a arbitragem.



Vinicius puxou o árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea para denunciar um determinado torcedor atrás do gol. O juiz conversou com jogadores e com os técnicos dos dois times, além do quarto oficial, e a partida chegou a ser paralisada por causa deste episódio de racismo.

Vini Jr foi vítima de racismo contra o Valencia, no Mestalla (Foto: Jose Jordan/AFP)