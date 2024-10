Por que a atuação de ontem não ajudará Vini Jr na Bola de Ouro?

Craque do Real Madrid, Vini Jr disputa a Bola de Ouro (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Publicada em 23/10/2024 - 11:49

Com hat-trick de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 5 a 2 nesta tercça-feira pela Champions. Apesar da atuação épica do brasileiro, a partida não ajudará o craque na busca pela Bola de Ouro, que acontece no dia 28 de outubro.

A atual edição da Bola de Ouro corresponde a temporada 2023/24 do futebol europeu. Nesse sentido, o período de análise para o prêmio engloba agosto do ano passado até julho de 2024. Logo, os três gols de Vini, válido pela Champions League 2024/25, não faz parte do recorte utilizado pela premiação. no entanto, a atuação faz parte da avaliação para a Bola de Ouro de 2025.

Os últimos jogos de Vini Jr com a camisa da Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, também não foram contabilizados. Por outro lado, a Copa América de 2024 entrou no balanço por ter sido disputada em julho.

Na temporada de 2023/2024, Vini Jr atuou em 39 partidas pelo Real Madrid, com 24 gols e 11 assistências. O jogador conquistou a Champions League, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha pelo clube merengue na temporada passada.

O evento que coroará o próximo melhor jogador do mundo acontecerá a partir das 16h (de Brasília) de segunda (28). Vinícius é um dos 30 indicados; nomes como Rodri, Carvajal, Bellingham e Haaland correm por fora na disputa.

