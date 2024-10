Ídolo do Real Madrid compara Vini Jr. a Pelé: ‘Me faz lembrar’

Vini Jr. comemora o terceiro gol contra o Borussia Dortmund (Foto: Thomas Coex/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 13:56 • Rio de Janeiro

A atuação de Vini Jr. pelo Real Madrid na noite da última terça-feira (22), durante a partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund, pela Champions League, segue assunto em solo europeu. Após os três gols e o triunfo por 5 a 2 no Santiago Bernabéu, o ídolo e vice-presidente desportivo merengue Emílio Butragueno comparou o atacante a Pelé, lenda absoluta do futebol brasileiro e mundial, em relato à TV oficial do Real Madrid.

-Foi uma exibição que justifica vir ao Bernabéu. Ele avançou com uma potência e um controle que dão uma ideia de sua força física. Ele tem clareza para decidir onde colocar a bola, e técnica para mandá-la lá. Como entrou na área e esse arremate...Me fez lembrar de Pelé.

Brilho de Vini Jr em Madri

Vini Jr. encantou os olhos de torcedores ao redor do mundo após protagonizar uma das virasdas mais impactantes da história recente da Champions League. Favorito ao prêmio da Bola de Ouro, que será entregue em cerimônia marcada para a próxima segunda-feira (28), o brasileiro foi alvo de muitos elogios de torcedores, jogadores e da imprensa espanhola.

Logo após o apito final, o diário de Madri MARCA cravou que a premiação será entregue ao camisa sete com a manchete "Vinicius es de oro" (Vinícus é de ouro, em tradução para o português).

-O Théâtre du Châtelet já espera de braços abertos a coroação de Vinícius Jr como melhor jogador do mundo. Será uma festa de gala na Bola de Ouro na qual o brasileiro voltou a acudir com outra grande exibição na Champions ao acabar com um bom Borussia Dortmund. Outra remontada de ouro, que o levará a uma das noites mais importantes de sua carreira, onde poderá olhar para trás e rir de memes que inundaram as redes sociais em suas primeiras temporadas no clube. Aquele velho ditado nunca falha: "Quem ri por último, ri melhor"

A temporada 2023-24 de Vini se destacou pelo fator decisão na Champions League, palco onde o brasiuleiro voltou a brilhar na noite de terça. Ao todo, foram 24 gols e nove assistências em 39 partidas, incluindo gols em todas as fases do mata-mata, exceto as quartas de final. Na temporada atual, são oito gols e cinco assistências em 14 jogos, números que traduzem o melhor início de temporada da carreira do jogador.

Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

