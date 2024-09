Em jogo marcado pela hostilidade e vaias a Vini Jr., Real Madrid e Atlético de Madrid empatam

Vini Jr. discutiu com Koke em meio ao clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Publicada em 29/09/2024 - 18:19 • Madri (ESP)

Nervoso e hostil. Este foi o clima da partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que empataram por 1 a 1 em clássico válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol 2024-25. Os gols foram marcados por Éder Militão, para o Real Madrid, e Angel Correa, para o Atlético, nos minutos finais.

A partida, inicialmente marcada pelo alerta de 'tolerância zero' aos casos de racismo, promovido pela organização de La Liga, foi caótica dentro de campo. O jogo chegou a ser paralisado por 20 minutos por conta do arremesso de objetos por parte da torcida colchonera. Um isqueiro quase chegou a acertar Courtois, goleiro merengue que já atuou pelo Atleti entre 2011 e 2014.

Atlético de Madrid 1x1 Real Madrid: como foi o jogo?

Digno de um duelo entre dois grandes pensadores do futebol europeu, Diego Simeone e Carlo Ancelotti, o primeiro tempo foi estudado e sem grandes chances de emoção. Como de costume, a principal arma ofensiva do Real Madrid foi Vini Jr., que pelo lado esquerdo, foi amplamente vaiado pelos torcedores no Metropolitano.

Do lado do Atleti, a aposta no trio Sortloth, Griezmann e Álvarez focava em pressionar a saída de bola merengue e tentar escapadas rápidas para o ataque. A grande chance de gol do primeiro tempo, inclusive, foi com o atacante argentino, que obrigou Courtois a fazer uma bela defesa com os pés logo no início do jogo

A marcação pesada também foi marca do duelo como um todo. Nos primeiros 45 minutos, foram doze faltas (sete para o Real, cinco para o Atlético). Em resumo, o 0 a 0 na primeira etapa foi justo para um clássico nervoso e equilibrado.

Vini Jr. disputa a bola com Rodrigo de Paul em Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

De cara, a segunda parte do jogo manteve a tônica dos primeiros 45 minutos, porém, aos 18 minutos, o herói improvável apareceu para colocar os Blancos na frente. Éder Militão fuzilou para o gol defendido por Oblak após cruzamento de Vini Jr pela ponta esquerda. A partir daí, o ambiente foi de nervoso para caótico: torcedores do Atlético de Madrid atiraram isqueiros na direção de Courtois, goleiro merengue. A partida foi interrompida pelos atos hostis por cerca de 20 minutos.

De volta ao gramado, os times mantiveram o clima nervoso da partida. Atrás no placar, o Atlético de Madrid criou volume ofensivo e ampliou a posse de bola no campo adversário, mas esbarrou em mais uma atuação inspirada do arqueiro belga. Restou a Ángel Correa, aos 50 minutos do segundo tempo, receber na cara de Courtois e, com frieza, empatar o jogo.

Com o resultado, quem agradece é o Barcelona, que está na liderança da tabela, com três pontos de vantagem para o vice, Real. O Atlético, na terceira colocação, chegou a 16 pontos conquistados.

O que vem pela frente?

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira (2), pela Champions League: o time enfrenta o Lille, fora de casa. Enquanto isso, no mesmo dia, o Atlético de Madrid terá o duro Benfica pela frente, também na corrida pela Orelhuda.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID x REAL MADRID

8ª RODADA - LA LIGA

🗓️ Data e horário: 29/09/2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Éder Militão (18'/1ºT) (RMA) e Ángel Correa (50'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Modric (RMA); Le Normand, Álvarez e Gallagher (ATM)

🟥 Cartão vermelho: M. Llorente (ATM)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Molina (Koke), Le Normand, Giménez, Mandava (Galán); Rodrigo de Paul, M. Llorente, Gallagher (Correa) e Álvarez (Riquelme); Griezmann e Sorloth (Lino)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Carvajal, Rudiger, Militão e Mendy; Tchouaméni, Modric (Vázquez) e Valverde; Bellingham, Rodrygo (García) e Vini Jr. (Endrick)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (ESP)