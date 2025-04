Torcedor tatua vídeo de gol do título do Newcastle; veja

Depois de 70 anos de espera, o Newcastle voltou a conquistar um título no fim de março, ao superar o Liverpool para vencer a Copa da Liga Inglesa. O momento foi marcante para torcedores de diversas idades e histórias. Uma delas envolve Graeme Davison, de 40 anos, que inovou na comemoração.

Torcedor fanático e sócio dos Magpies, Davison fez uma tatuagem para homenagear o título. O curioso é que o desenho não foi voltado para algum jogador ou foto de um lance em específico, mas sim um QR Code que redireciona para um vídeo da partida.

Davison criou um vídeo de quatro segundos no YouTube que mostra Burn celebrando o gol do Newcastle na final contra o Liverpool. Abaixo do QR Code, o torcedor também escreveu a frase "É o garoto de Blyth", fazendo alusão à cidade que o zagueiro nasceu.

Graeme Davison (centro) é o torcedor do Newcastle que tatuou QR Code com gol do título (Foto: Reprodução/The Athletic)

— Assim que vencemos, pensei: 'Quero fazer uma tatuagem de algo para comemorar isso'. Não tinha certeza se queria uma foto de Dan Burn porque raramente acho que tatuagens de pessoas se parecem com quem deveriam ser; geralmente, acabam parecendo o Chunk de Os Goonies — iniciou Davison ao "The Athletic".

— No ônibus de volta da final, todos estavam falando sobre o jogo e sobre estar lá, e então estavam passando os melhores momentos em seus telefones. Quando ouvi o comentário da Sky Sports: 'É o garoto de Blyth'. Pensei: 'Isso é ótimo, quero algo que incorpore isso'. Achei que o código QR era diferente, algo único — acrescentou.

QR Code do título não foi a primeira tatuagem do Newcastle de Davison

Foi a décima tatuagem de Davison. Uma delas também faz homenagem ao Newcastle, mais especificamente a Alan Shearer, considerado por muitos o maior jogador na história do clube. O ex-atacante conheceu Davison há dez anos e autografou sua panturrilha, que se torno uma tatuagem.