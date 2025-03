Ao ajudar no fim do jejum de títulos relevantes do Newcastle, que venceu o Liverpool e conquistou o troféu da Copa da Liga Inglesa após 70 anos, Bruno Guimarães entrou de vez para a história do clube, que analisa homenagear o jogador brasileiro.

O clube inglês estuda construir uma estátua para o jogador de 27 anos e marcá-lo de uma forma ainda mais simbólica. A ideia ainda é embrionária, mas a identificação, prestígio e tudo o que Bruno representa para a instituição e os torcedores pesam positivamente para o jogador.

Um fato curioso é que Bruno Guimarães abordou o assunto ainda em 2023, em entrevista à "ESPN", na qual ressaltou o carinho que compartilha com a torcida e mostrou que já vislumbrava uma grande conquista.

- Aqui no Newcastle os torcedores me amam e eu nem ganhei nada ainda, fico imaginando quando formos campeões, acho que vou ganhar um espaço ao lado da estátua do Alan Shearer — comentou Bruno, citando o maior ídolo da história do clube.

Bruno Guimarães celebra vitória do Newcastle na EFL Cup (Foto: Reprodução / X)

Após o título histórico, o brasileiro, ainda bem emocionado, falou sobre a representação da conquista para ele, para o clube e a torcida :

- Não tenho palavras. É o melhor dia da minha vida. Para os torcedores, é como se fosse uma Copa do Mundo. Muitas gerações cresceram sem ver o campeão do Newcastle. No meu primeiro ano como capitão, consegui isso. É inacreditável.

- Fizemos isso pelos nossos torcedores. Eles merecem tudo. Quando cheguei aqui, disse que queria colocar meu nome na história. Agora podemos dizer que somos campeões novamente.

Atualmente, apenas três ídolos possuem estátuas no estorno do estádio St. James' Park. O ex-atacante Jackie Milburn, conhecido como Wor Jackie, que defendeu o time preto e branco entre 1943 e 1957 e marcou mais de 200 gols (um recorde até 2006); Alan Shearer, que é o maior artilheiro da história da Premier League (206 gols pelo clube e 260 na era moderna da liga) e Sir Bobby Robson, que comandou a equipe em mais de 200 partidas entre 1999 e 2004.

Os dois últimos citados, apesar dos feitos, não conquistaram títulos pelo clube, diferentemente de Bruno. O meio-campista está na sua quarta temporada pelo Newcastle e atuou em 144 partidas até o momento.