Quanto o Newcastle gastou no elenco campeão contra o Liverpool na Inglaterra?

O Newcastle levantou uma taça após 70 anos no último domingo (16), quando bateu o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, em Wembley, estádio mais icônico do país. A vitória por 2 a 1 recolocou o clube no caminho dos títulos e é fruto de uma série de investimentos feitos a partir de 2022, quando a equipe foi adquirida por um fundo de investimentos da Arábia Saudita, responsável pelas principais compras da história do time.

Desde a temporada 2021/22, o Newcastle investiu em nomes que se tornaram peças fundamentais em seu elenco. Na primeira temporada de altos investimentos na equipe, o volante Bruno Guimarães liderou a lista de atletas de peso que chegaram ao St. James Park para reforçar o clube.

O brasileiro veio do Lyon por 42 milhões de euros na época. Na temporada seguinte, foi a vez do sueco Alexander Isak, que saiu da Real Sociedad por 70 milhões de euros. E foi dele o segundo gol no duelo com o Liverpool que garantiu a taça histórica.

Outros reforços de peso ao longo dessas quatro temporadas foram apresentados pelo Newcastle, como o lateral Kieran Trippier, o volante Sandro Tonali e o ponta Harvey Barnes. Dos 11 titulares da decisão diante do Liverpool, apenas três não foram contratações da gestão do fundo árabe. Joelinton chegou na temporada 2019/20, o zagueiro Schar chegou em 2018 e o defensor Alex Murphy é formado nas categorias de base da equipe.

Elenco do Newcastle campeão após 70 anos sem um troféu (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

Veja quanto o Newcastle gastou em contratações

Nesse período, o Newcastle fez três das quatro janelas acima dos 130 milhões de euros em investimento. Somando os quatro períodos de contratação, o time inglês gastou pouco mais de 530 milhões de euros somados, o que corresponde a R$ 3,2 bilhões na cotação atual.

Vale ressaltar que os números estão sendo corrigidos para 2025, portanto são cifras aproximadas ao que foi investido em cada período de transferência. Os dados são da plataforma Transfermarkt, especializada no mercado da bola e valores de atletas.

A temporada de maior investimento foi a 2022/23, a primeira que teve o fundo de investimentos da Arábia Saudita do começo ao fim. Foram gastos 185 milhões de euros, o corresponde a R$ 1,1 bilhão na cotação atual, em seis novos nomes para o elenco.

A segunda com o maior valor investido foi de 148 milhões de euros (R$ 918 mi), na temporada 2023/24. Sandro Tonali foi o principal nome da janela e custou, sozinho, quase 59 mi de euros (R$ 366 mi). A terceira temporada da lista na ordem é 2021/22, com 130 mi de euros (R$ 806 mi). Por fim, a atual temporada de 2024/25 foi a que teve menos investimento da equipe. Ainda assim, o valor foi relevante. Somando as duas últimas janelas, foram 68,2 milhões pagos pelo Newscastle em três nomes, além de duas chegadas a custo zero.