Do vexame à comemoração. A dupla da Seleção Brasileira Bruno Guimarães e Joelinton sofreu com derrota do Brasil na terça (25), mas levantou taça inglesa neste sábado (29). Quase 15 dias após a vitória da Copa da Liga, o Newcastle comemorou o título inédito com sua torcida no centro da cidade de Newcastle upon Tyne, que contou com a presença dos brasileiros.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Embora os torcedores brasileiros ainda não tenham duperado a derrota marcante para a Argentina, Bruno Guimarães e Joelinton viraram a página e festejaram com a torcida a conquista. A festa ocorreu nas ruas da cidade de Newcastle.

A celebração contou com show de drones. Nas redes sociais, o clube publicou fotos e vídeos da festa. Em entrevista à "Sky Sports", o capitão comentou a vitória e também a oportunidade de escrever seu nome na história do clube.

continua após a publicidade

- Eu não estava esperando por isso. Que sensação, não? Muitas pessoas alegres por causa disso. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia esperar por isso. Não tenho palavras. Nós merecemos isso. Assim como eu disse na final: 'eu disse que eu colocaria meu nome na história do clube' e eu estou sentindo isso, eu estou me sentindo o melhor jogador do mundo - exaltou Bruno Guimarães.

Na final da Copa da Liga Inglesa, o Newcastle derrotou o Liverpool por 2 a 1 e se sagrou campeão da competição pela primeira vez na história do clube. O jogo aconteceu no terceiro domingo de março (16), no Wembley Stadium.

continua após a publicidade

Relembre título inédito do Newcastle que gerou comemoração

Com o título, o Newcastle quebrou tabus históricos em sua história. O time venceu seu primeiro título nacional após 70 anos de espera, sendo o último em 1955. Além disso, essa foi a primeira conquista da Copa da Liga Inglesa pelo clube, sendo campeão inédito na competição. A equipe havia batido na trave na temporada de 1975/76 e 2022/23.

Junto a isso, o Newcastle também encerrou outro tabu: não vencia o Liverpool há quase 10 anos. A última vitória do clube contra os Reds havia sido em dezembro de 2015, quando venceu pelo mesmo placar na Premier League. De lá para cá, foram 17 jogos sem a vitória, sendo 12 derrotas e cinco empates.

➡️Newcastle quebra tabu, derrota Liverpool e se sagra campeão da Copa da Liga Inglesa

Jogadores do Newcastle em comemoração do título da Copa da Liga, na Inglaterra. (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

Derrota amarga para Argentina

Na última terça-feira, o Brasil foi derrotado pela Argentina, por 4 a 1, no Monumental de Nuñez. A goleada entrou para a história, já que foi a primeira vez que a Seleção sofreu três gols no 1º tempo nas Eliminatórias e que sofreu quatro gols num único jogo do qualificatório.

Joelinton, meia do Newcastle, foi titular na partida. Já Bruno Guimarães viu o fiasco fora do campo, devido à suspensão por excesso de cartões amarelos.