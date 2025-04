No clássico de Londres, o Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0 pela 30ª rodada da Premier League. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (3), no Stamford Bridge, em Londres. O gol solitário da partida saiu de um cabeceio de Enzo Fernández, que subiu alto para garantir a vitória do Chelsea no duelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Chelsea voltou ao 4º lugar e deu mais um passo a classificação para a Champions League. Os Blues ficam um ponto na frente do Manchester City e cinco pontos atrás do Nottingham Forest. O Tottenham, por outro lado, se afunda na temporada abaixo e não consegue sair da parte debaixo da tabela da Premier League. Os Spurs ficam em 14º e bem longe de uma classificação a campeonato europeu.

continua após a publicidade

Chelsea x Tottenham: como foi o jogo?

No clássico de Londres, o jogo começou de forma intensa. O primeiro tempo foi elétrico, caracterizado por ataques e chegadas fulminantes por ambos as equipes. No entanto, o Chelsea foi superior e teve mais finalizações durante a primeira etapa, porém, o Tottenham conseguia se defender bem e apresentar perigo na meta dos Blues.

Entretanto, foi no segundo tempo que o jogo ficou mais intenso. O Chelsea voltou do intervalo mais atento e forte, pressionando mais o Tottenham, que ficava sufocado com os ataques dos Blues. Com pouco tempo na segunda etapa, Enzo Fernández abriu placar após subir no quinto andar para cabecear e marcar o primeiro gol da partida.

continua após a publicidade

Enzo Fernandez e Son disputando bola durante o confronto Chelsea e Tottenham, durante partida pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

➡️ Flick revela proposta por jogador símbolo do Barça: ‘Eu precisava dele’

A pressão do Chelsea, entretanto, não diminuiu, mesmo com o gol marcado. Cinco minutos após o gol de Enzo, em jogada de bola parada, houve um bate e rebate na área e a pelota sobrou para Caicedo, que acertou um belo chute e estufou as redes do Tottenham. No entanto, um impedimento foi marcado em Levi Colwill, que participou da jogada e o gol foi invalidado.

O Tottenham correu atrás do resultado, tentava jogar e conseguia atacar o Chelsea, apesar da pressão dos Blues. Em um dos ataques, Pape Matar Sarr roubou a bola, saiu em rapidez e marcou um golaço. Entretanto, o gol também foi anulado devido a uma falta no desarme do jogador.

O que vem por aí?

Após a vitória no clássico, o Chelsea volta a campo novamente no próximo domingo (6) em jogo válido pela 31ª rodada da Premier League. O duelo será contra o Brentford e os Blues jogará fora de casa. A partida será às 10h (de Brasília). O Tottenham, por outro lado, jogará no mesmo horário, mesmo campeonato, mesmo dia e na mesma rodada. A diferença é que os Spurs jogarão em sua casa.

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 1x0 Tottenham

30ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING);

🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); Stuart Burt e James Mainwaring (assistentes); Jarred Gillett (VAR)

⚽ Gols: Enzo Fernández (CHE 5'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Romero (TOT), Chalobah (CHE), Jackson (CHE), Matar Sarr (TOT), Cucurella (CHE) e Pedro Neto (CHE), Pedro Porro (TOT), Brennan Johnson (TOT)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

CHELSEA: Sánchez; Badiashile, Colwill e Wesley Fofana; Reece James, Caicedo, Enzo Fernández e Cucurella; Nkunku, Pedro Neto e Jadon Sancho

TOTTENHAM: Vicario; Spence, Archie Gray, Cuti Romero e Udogie; Ben Davies, Bissouma, Bentancur e Brennan Johnson; Solanke e Mathys Tel