Titular do Real Madrid se lesiona na Champions e desfalca por até dois meses

Trent Alexander-Arnold será desfalque para o Real Madrid nas próximas semanas. O lateral-direito de 26 anos sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, na estreia da equipe na Champions League. A entidade espanhola confirmou o diagnóstico nesta quarta-feira (17), após exames realizados no centro de treinamentos de Valdebebas. O inglês caiu no gramado do Santiago Bernabéu ainda aos três minutos de jogo, com visível incômodo, e precisou ser substituído por Dani Carvajal, expulso no segundo tempo.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o tempo estimado de recuperação é de seis a oito semanas. Com isso, Arnold está fora do clássico local contra o Atlético de Madrid, em 27 de setembro, e é dúvida para o aguardado duelo diante do Barcelona, no dia 26 de outubro. Além disso, deve perder o confronto contra o Liverpool, marcado para 4 de novembro, pela quarta rodada da fase de liga da Champions — duelo que marcaria seu reencontro com o ex-clube. Apesar de sua boa condição física, o Real não deve apressar o retorno do atleta, preferindo preservar sua integridade para evitar agravamentos.

Alexander-Arnold 🤝 Real Madrid

Arnold chegou aos Merengues como uma das principais contratações da última janela de transferências. Após conquistar todos os títulos possíveis com o Liverpool, onde foi revelado, o defensor optou por iniciar um novo capítulo da carreira. Reconhecido como um dos melhores da posição nos últimos anos, o inglês desembarcou em Madri com grande expectativa e motivação para manter o alto nível.

Embora estivesse disponível sem custos a partir de julho, o Real decidiu antecipar sua chegada mediante o pagamento de R$ 60 milhões aos Reds, com o objetivo de inscrevê-lo no Mundial de Clubes. Desde então, Arnold disputou dez partidas e contribuiu com duas assistências pela equipe.

A lesão sofrida na estreia da Champions representa um obstáculo inesperado neste início de trajetória. Com a baixa do inglês e a suspensão de Carvajal, o técnico Xabi Alonso não terá laterais-direitos de origem à disposição para o próximo compromisso continental, diante do Kairat.

