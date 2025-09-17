Ídolo do Real Madrid pode ser punido por agressão após cabeçada em rival
De virada, o Real Madrid bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1 nesta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. Aos 26 minutos do segundo tempo, Dani Carvajal foi expulso da partida após dar uma cabeçada no goleiro adversário, Rulli. O atleta pode ser suspenso por agressão por até três jogos ou mais.
Após revisão de vídeo (VAR), o árbitro da partida, o bósnio Irfan Peljto, expulsou o lateral de 33 anos. A punição vai depender de como o ato será enquadrado no Código Disciplinar da Uefa, a partir do relatório do árbitro.
Segundo o regulamento disciplinar da UEFA, caso seja considerado como jogo antidesportivo, o lateral do Real Madrid pode ficar de fora por duas partidas competitivas ou "um período fixo para jogo antidesportivo grave". Entretanto, se for enquadrado como agressão, uma pena maior poderá ser aplicada. De acordo com o artigo, Carvajal seria suspenso por três partidas competitivas ou por um período determinado.
Caso a punição por três partidas seja confirmada, Carvajal só voltaria a jogar na quinta rodada da Champions League. O jogador ficaria de fora dos jogos contra o Kairat, no Cazaquistão; Juventus, no Santiago Bernabéu; e na visita ao Liverpool, em novembro. O retorno do lateral do Real Madrid seria na partida contra o Manchester City, marcada para 10 de dezembro.
Próximo jogo do Real Madrid
O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (20), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, para enfrentar o Espanyol em partida válida por La Liga.
