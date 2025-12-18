Manchester City mira treinador rival para substituir Guardiola; veja
Citizens demonstram receio com possível saída de Pep ao fim da temporada
O Manchester City está considerando novas opções para substituir Pep Guardiola no curto ou médio prazo e, segundo o jornalista David Ornstein, Enzo Maresca está na mira dos Citizens. O treinador do Chelsea é visto como nome ideal pela alta cúpula dos Sky Blues.
Apesar de possuir contrato até junho de 2027, existe um temor em Manchester sobre uma possível saída de Pep Guardiola ao fim da temporada atual e, assim, a urgência na identificação de candidatos para substituí-lo cresceu nas últimas semanas. Até então, nenhuma decisão foi tomada.
Curiosamente, Enzo Maresca já foi treinador das categorias de base do Manchester City e chegou a ser auxiliar técnico de Pep Guardiola. Depois disso, o italiano assumiu o Leicester em 2023 e, posteriorente, o Chelsea há uma temporada e meia. Pelos Blues, Maresca conquistou a Conference League em 2024/25 e a Copa do Mundo de Clubes, no último verão.
Guardiola promete deixar saudades no City
Além de toda a idolatria do futebol como um geral, Pep Guardiola chega a sua 10ª temporada no comando do Manchester City, totalizando 558 partidas até então, com 401 vitórias, 69 empates e 88 derrotas. O espanhol ainda se sagrou campeão em 18 oportunidades pelos Citizens.
Recentemente, Guardiola falou sobre os planos após deixar o Manchester City, indicando uma pausa na carreira, assim como fez quando deixou o Barcelona.
- Depois do meu contrato com o City, vou parar. Não sei se vou me aposentar, mas vou tirar uma folga - afirmou Pep.
