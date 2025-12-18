menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Manchester City mira treinador rival para substituir Guardiola; veja

Citizens demonstram receio com possível saída de Pep ao fim da temporada

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/12/2025
18:47
Pep Guardiola lamenta derrota do Manchester City para o Tottenham na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraPep Guardiola pode deixar o Manchester City ao fim da temporada (Foto: Darren Staples / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Manchester City considera opções para substituir Pep Guardiola.
Enzo Maresca, atual treinador do Chelsea, está na mira.
Guardiola possui contrato até junho de 2027, mas há temor de saída.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Manchester City está considerando novas opções para substituir Pep Guardiola no curto ou médio prazo e, segundo o jornalista David Ornstein, Enzo Maresca está na mira dos Citizens. O treinador do Chelsea é visto como nome ideal pela alta cúpula dos Sky Blues.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de possuir contrato até junho de 2027, existe um temor em Manchester sobre uma possível saída de Pep Guardiola ao fim da temporada atual e, assim, a urgência na identificação de candidatos para substituí-lo cresceu nas últimas semanas. Até então, nenhuma decisão foi tomada.

continua após a publicidade

Curiosamente, Enzo Maresca já foi treinador das categorias de base do Manchester City e chegou a ser auxiliar técnico de Pep Guardiola. Depois disso, o italiano assumiu o Leicester em 2023 e, posteriorente, o Chelsea há uma temporada e meia. Pelos Blues, Maresca conquistou a Conference League em 2024/25 e a Copa do Mundo de Clubes, no último verão.

Enzo Maresca no comando do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Enzo Maresca está na mira do Manchester City para substituir Guardiola (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Guardiola promete deixar saudades no City

Além de toda a idolatria do futebol como um geral, Pep Guardiola chega a sua 10ª temporada no comando do Manchester City, totalizando 558 partidas até então, com 401 vitórias, 69 empates e 88 derrotas. O espanhol ainda se sagrou campeão em 18 oportunidades pelos Citizens.

continua após a publicidade

Recentemente, Guardiola falou sobre os planos após deixar o Manchester City, indicando uma pausa na carreira, assim como fez quando deixou o Barcelona.

- Depois do meu contrato com o City, vou parar. Não sei se vou me aposentar, mas vou tirar uma folga - afirmou Pep.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias