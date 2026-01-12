Titular do Real Madrid é sincero sobre Vini Jr: 'Pesadelo'

Apesar da derrota do Real Madrid para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, um ponto positivo se destacou para os merengues: a atuação de Vini Jr. O camisa 7 encerrou um jejum de 19 partidas sem marcar ao anotar um golaço ainda no primeiro tempo, recolocando o time no jogo. Após a decisão, o goleiro Thibaut Courtois destacou o impacto do brasileiro e afirmou que sua atuação foi um "pesadelo" para a defesa blaugrana.

Em meio a um período de instabilidade, Vini Jr vinha sendo alvo de críticas e vaias da torcida do Real Madrid, reflexo do baixo rendimento recente. Mesmo assim, o atacante seguiu como titular absoluto e foi o principal nome da equipe no clássico decisivo, destoando do desempenho coletivo. Questionado sobre a fase do companheiro, Courtois reforçou a confiança do elenco no brasileiro.

– Temos total confiança nele. Ele é um grande jogador, alguém capaz disso. Um rapaz muito talentoso, com muita qualidade. E o gol dele foi fantástico – afirmou o goleiro.

Vini Jr marcou golaço em Barcelona x Real Madrid (Haitham AL-SHUKAIRI / AFP)

– A atuação dele foi um pesadelo para eles, embora talvez não tenhamos aproveitado ao máximo. Deveríamos ter buscado mais situações a partir disso – completou o belga.

Vini Jr iguala marca histórica de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid

O gol marcado contra o Barcelona teve peso simbólico e estatístico. Após o tento de Raphinha, Vini Jr assumiu a responsabilidade e decidiu em jogada individual, arrancando pelo lado esquerdo, superando a marcação com dribles sucessivos e finalizando com precisão para empatar a partida ainda na primeira etapa.

Com o lance, o brasileiro chegou a 16 participações diretas em gols em finais pelo Real Madrid, igualando marcas registradas por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Ferenc Puskás. O feito ganha ainda mais relevância pelo número de jogos: Vini Jr alcançou a marca em 15 decisões, com média superior a uma participação em gol por final. Alfredo Di Stéfano, considerado pelo próprio clube como o maior jogador de sua história, soma 13 participações diretas em gols em 15 finais disputadas.

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2018, Vini Jr acumula 349 partidas, com 112 gols e 91 assistências. Em decisões, são dez gols, seis assistências e 13 títulos conquistados. A partir de 2021, o atacante passou a assumir papel central no time e esteve diretamente envolvido nos principais títulos recentes do clube, incluindo as finais da Champions League de 2022 e 2024.

