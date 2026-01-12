A estreia de Endrick pelo Lyon repercutiu fortemente na imprensa europeia após o atacante marcar o gol decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Lille, fora de casa, pela Copa da França. Emprestado pelo Real Madrid, o brasileiro teve impacto imediato e virou destaque principalmente em jornais da Espanha e da França, que exaltaram intensidade, personalidade e a sensação de que o clube francês ganhou um reforço acima do padrão.

O desempenho, em sua primeira partida como titular, foi tratado como um cartão de visitas do atacante no futebol europeu, com análises que apontaram desde o simbolismo do gol até o contexto de poucos minutos recebidos anteriormente no Real Madrid.

Endrick em 'liberdade' após saída do Real Madrid

Na Espanha, o "Marca" descreveu Endrick como um "leão enjaulado", expressão usada para definir o brasileiro após meses com espaço limitado no elenco do Real Madrid. O jornal ressaltou a agressividade do atacante desde os primeiros minutos e o peso simbólico de marcar logo em sua estreia, em um jogo eliminatório e fora de casa.

O diário destacou ainda a postura competitiva do brasileiro, chamando atenção para a confiança nas ações ofensivas, a busca constante pelo gol e a forma como assumiu protagonismo mesmo em um time novo. Para o Marca, o Lyon "soltou" um jogador que aguardava a chance de mostrar serviço em alto nível.

O "Diario AS" seguiu linha semelhante e apontou que, mesmo ainda em fase de adaptação ao modelo de jogo, Endrick apresentou atributos raros para a idade, como potência física, leitura de espaços e frieza na finalização. O jornal também lembrou que o Lyon dificilmente teria acesso a um atleta desse perfil em condições normais de mercado, tratando o empréstimo como um ganho esportivo imediato.

Franceses exaltam impacto imediato do brasileiro

Na França, a repercussão também foi ampla. O "L'Équipe" destacou que Endrick precisou de menos de um tempo para decidir a partida, ressaltando a naturalidade com que finalizou no gol da vitória. O jornal francês descreveu a atuação como "imediata e eficaz", sublinhando a presença constante do brasileiro no terço final do campo.

Endrick anotou seu primeiro gol pelo Lyon, em jogo contra o Lille, pela Copa da França (Foto: Francois Lo Presti/AFP)

Já o "Le Parisien" enfatizou o volume ofensivo do atacante, lembrando que Endrick foi responsável por boa parte das finalizações do Lyon enquanto esteve em campo. A publicação destacou ainda a mobilidade do brasileiro, que alternou entre a ponta direita e zonas centrais, dificultando a marcação do Lille.

