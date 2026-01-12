O Manchester United está próximo de definir quem conduzirá a equipe até o fim da temporada. Segundo informações da BBC, Michael Carrick tornou-se o favorito para assumir o cargo de técnico interino após o progresso nas conversas com a cúpula em Old Trafford. O objetivo da diretoria é ter o novo comandante já presente no centro de treinamentos de Carrington quando os jogadores retornarem às atividades nesta quarta-feira (14).

A escolha de Carrick surge após a demissão de Ruben Amorim, ocorrida em 5 de janeiro, e o breve período de Darren Fletcher como responsável temporário. Fletcher liderou o time no empate contra o Burnley e na amarga eliminação na terceira fase da FA Cup para o Brighton, no último domingo — jogo que deve marcar seu adeus à função principal. Embora Ole Gunnar Solskjaer tenha mantido conversas presenciais com o clube no sábado, a balança parece ter inclinado em favor do ex-técnico do Middlesbrough.

A experiência e o histórico de Carrick

Michael Carrick possui uma história profunda com os Red Devils, tendo disputado 464 jogos pelo clube sob o comando de Sir Alex Ferguson. Após a aposentadoria, ele integrou as comissões técnicas de José Mourinho e do próprio Solskjaer. Esta não seria sua primeira experiência como interino no clube: em 2021, ele comandou a equipe por três jogos após a saída de Solskjaer, permanecendo invicto com duas vitórias e um empate antes de deixar o clube com a chegada de Ralf Rangnick.

Michael Carrick foi jogador do Manchester United (Foto: Oli Scarff / AFP)

Em sua trajetória como treinador principal, Carrick esteve à frente do Middlesbrough por dois anos e meio. No clube da Championship, ele alcançou os play-offs em sua primeira temporada, mas acabou demitido em junho de 2025 após não conseguir repetir o feito nas campanhas seguintes.

Um United em crise e calendário reduzido

O novo comandante encontrará um elenco psicologicamente abalado. Com a eliminação precoce na Copa da Inglaterra e a distância para os líderes da Premier League, o Manchester United caminha para disputar sua menor quantidade de jogos em uma única temporada desde 1914-15. A missão de Carrick, caso confirmada, será estabilizar o vestiário e tentar salvar o que resta da campanha na liga nacional, enquanto a diretoria busca um nome de peso para o projeto definitivo a partir do próximo verão.

Bruno Fernandes lamenta derrota na Copa da Inglaterra (Foto: PETER POWELL / AFP)

