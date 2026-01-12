Torcedores do Barça levantam debate sobre Raphinha: 'Maior que Neymar?'

Raphinha voltou a ser decisivo em um dos maiores palcos do futebol mundial e reacendeu um debate entre torcedores do Barcelona. Após marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid, na final da Supercopa da Espanha, no último domingo (11), o atacante brasileiro passou a ser comparado por fãs do clube com Neymar Jr., ídolo recente da história blaugrana.

A decisão foi disputada no Alinma Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita, e garantiu ao Barcelona o título da Supercopa de 2025. Protagonista da partida, Raphinha marcou o gol que abriu o placar e voltou a balançar as redes no momento decisivo do confronto, sendo eleito o melhor jogador da final.

Com os dois gols, o camisa 11 chegou a sete tentos marcados em clássicos contra o Real Madrid e conquistou o sexto título desde que chegou ao clube catalão. O desempenho reforçou sua importância em decisões e ampliou o reconhecimento dentro e fora da Espanha.

A atuação também repercutiu fortemente na imprensa local. O jornal "Marca" destacou o brasileiro como o grande nome da final e o classificou como "o jogador mais subestimado do futebol mundial na atualidade", exaltando sua regularidade, impacto em jogos grandes e protagonismo em finais.

Jornal "Marca" sobre a atuação de Raphinha na final da Supercopa da Espanha de 2025 (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: Raphinha decide um grande clássico (título). O brasileiro abriu e fechou o placar para o Barça, que terminou a partida com dez jogadores após a expulsão de De Jong. Vinícius salvou um time do Real Madrid determinado no pior momento possível, um time que lutou até o fim (subtítulo).

Torcedores do Barcelona exaltam Raphinha nas redes sociais

