Europeus se chocam com atuação de ex-Flamengo na Inglaterra: 'Silenciados'

Muitos europeus se impressionaram com o desempenho de um cria do Flamengo na Inglaterra, na manhã deste domingo (2). O jogo foi válido pela 10° rodada da principal competição do mundo: a Premier League.

continua após a publicidade

Lucas Paquetá, cria do Flamengo, marcou o primeiro gol do West Ham em cima do Newcastle na vitória por 3 a 1. Os visitantes abriram o placar com Murphy, mas os Hammers viraram com gols de Lucas Paquetá e Botman, que marcou contra, ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Soucek deu números finais ao duelo.

➡️Torcedores do Flamengo reagem a vitória do Palmeiras: 'Não recupera'

Nas redes sociais, os europeus se chocaram com a atuação do jogador formado nas categorias de base do Flamengo. Veja o gol de Lucas Paquetá e os comentários dos torcedores:

continua após a publicidade

Lucas Paquetá, ex-Flamengo, em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)

Veja o gol do ex-Flamengo e os comentários dos europeus

Tradução sobre o ex-Flamengo: Os críticos e céticos foram silenciados mais uma vez esta semana, após os rumores de sua saída em janeiro. O melhor jogador em campo hoje. Lucas Paquetá ama o clube e está lutando pela causa.

Tradução sobre o ex-Flamengo: Existe jogador mais divertido de assistir do que Paquetá quando ele está inspirado… tão forte fisicamente, o que lhe permite realizar combinações de dribles incríveis, sabendo perfeitamente que pode executá-las sem o risco de perder a bola. Ele se destaca em papéis de versatilidade.

continua após a publicidade

Tradução sobre o ex-Flamengo: Ele terá seus detratores, Paquetá.

Uma coisa que nunca poderá ser criticada nele é o seu comprometimento.

Sempre aparece, nunca se machuca. Simplesmente segue em frente. Algumas das coisas que ele fez naquele primeiro tempo são coisas que você simplesmente não vê em muitos jogadores da Premier League. Ele foi brilhante.

Tradução sobre o ex-Flamengo: Paquetá foi excepcional, exceto por algumas simulações no final. Criando jogadas, marcando gols, dando assistências, cobrando bolas paradas e movimentando o time, demonstrou uma ética de trabalho soberba. O West Ham precisa manter Paquetá.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas