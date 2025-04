Titular da Seleção Brasileira passará por cirurgia e está fora da temporada

O zagueiro Gabriel Magalhães, peça fundamental do Arsenal e titular da Seleção Brasileira, terá que passar por cirurgia após sofrer uma lesão no tendão da coxa. O problema ocorreu durante a partida contra o Fulham, na última terça-feira, e exigirá um período prolongado de recuperação, afastando o defensor do restante da temporada.

De acordo com o Arsenal, Gabriel passará pelo procedimento cirúrgico nos próximos dias e iniciará imediatamente um programa de reabilitação. A expectativa do clube é que ele esteja pronto para o início da próxima temporada.

O defensor, que vinha sendo presença constante nas convocações da Seleção Brasileira, agora foca na recuperação para voltar aos gramados em plena forma. O Arsenal garantiu total apoio ao jogador, destacando que seu retorno será tratado com prioridade para assegurar sua plena recuperação.

Desempenho de Gabriel Magalhães na temporada

Na temporada 2024-25, o zagueiro brasileiro participou de 42 partidas, sendo 28 na Premier League, nove na Champions League, quatro na Copa da Liga Inglesa e um na Copa da Inglaterra.

Gabriel é uma das principais armas ofensivas dos Gunners na temporada, principalmente nas bolas paradas. O zagueiro somou cinco gols até o seu afastamento por lesão.

Seu desempenho sob o comando de Mikel Arteta o qualificou como uma das presenças marcantes nas convocações da Seleção Brasileira e ele esteve entre os convocados na última lista de Dorival Júnior, antes do treinador ser demitido do cargo.