Brasil está entre as cinco melhores seleções do mundo; veja ranking da Fifa atualizado

O Brasil segue ocupando a 5ª colocação no ranking da Fifa, o que significa que não caiu, mas também não subiu em relação a última atualização. Apesar da crise de resultados e da demissão do técnico Dorival Júnior, a Amarelinha mantém relevância no cenário mundial.

Atual campeã do mundo e da Copa América, a Argentina segue liderando o ranking após grandes resultados nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe de Lionel Scaloni venceu o Uruguai, no Estádio Centenário, mas também aplicou uma goleada história por 4 a 1 sobre o Brasil.

Uma das grandes novidades do ranking foi a entrada da Espanha na 2ª colocação, enquanto a França caiu para o 3º lugar. Ambas conquistaram classificações ao Final Four da Liga das Nações e estão separadas por menos de dois pontos na classificação. A Inglaterra se mantém em 4º.

Logo atrás do Brasil, Holanda, que subiu uma posição, Portugal, Bélgica, Itália e Alemanha completam o ranking com as 10 melhores equipes no ranking da Fifa. A próxima atualização será feita no dia 10 de julho.

Confira o ranking da Fifa atualizado

1️⃣ Argentina (1886,16 pontos)

2️⃣ Espanha (1854,64 pontos)

3️⃣ França (1852,71 pontos)

4️⃣ Inglaterra (1819,20 pontos)

5️⃣ Brasil (1776,03 pontos)

6️⃣ Holanda (1752,44 pontos)

7️⃣ Portugal (1750,08 pontos)

8️⃣ Bélgica (1735,75 pontos)

9️⃣ Itália (1718,31 pontos)

1️⃣0️⃣ Alemanha (1716,98 pontos)