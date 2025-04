Real Madrid pode perder craque em decisões na Champions

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, pode lidar com sérios problemas na preparação para os confrontos com o Arsenal, pelas quartas de final da Champions League. O zagueiro Antonio Rüdiger pode ser desfalque em pelo menos um dos confrontos, a depender das investigações abertas pelo Comitê Disciplinar da Uefa.

Um gesto do defensor na vitória sobre o Atlético de Madrid, na fase de oitavas, levou à abertura de um processo por parte da entidade. Rüdiger fez um sinal de degola em direção à torcida colchonera, o que foi considerado ameaçador por parte do órgão.

A decisão da Uefa sobre o caso está prevista para ser divulgada na sexta-feira (4). Existe a possibilidade de uma suspensão para o duelo com os Gunners, ou apenas uma sanção econômica, que seria arcada pela diretoria merengue.

Vini Jr, Kylian Mbappé e Dani Ceballos também estão sob análise pela celebração, mas as punições previstas para o trio são inferiores ou nulas, com chances de ser apenas um aviso. Rüdiger converteu o último pênalti na série diante dos rivais locais, e a comemoração dos jogadores foi feita em frente a uma parte dos aficionados rojiblancos no Riyadh Air Metropolitano, o que gerou reações, como garrafas de água atiradas no campo.

⚽ Arsenal x Real Madrid: quando será o jogo da Champions?

O primeiro duelo entre espanhóis e ingleses acontecerá na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). A volta, por sua vez, será no Santiago Bernabéu, oito dias depois e no mesmo horário. Quem avançar enfrenta Paris Saint-Germain ou Aston Villa na semifinal.