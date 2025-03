O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal e da Seleção Brasileira, está assistindo ao jogo do Corinthians contra o Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista, junto à torcida organizada do Timão. O jogador foi flagrado no setor norte na Neo Química Arena.

No registro feito por alguns torcedores presentes, Gabriel está com a camisa da Gaviões da Fiel e um chapéu da organizada também.

Torcedor declarado do Corinthians, Gabriel Magalhães costuma marcar presença em jogos do time sempre que possível. O jogador foi convocado por Dorival Júnior na última convocação da Seleção Brasileira, mas cumpriu suspensão por número de cartões contra a Argentina.

O Corinthians está decidindo a final contra o Palmeiras em casa. O time alvinegro chega com a vantagem de um gol, conquistada no jogo de ida.

O Corinthians busca quebrar um jejum de seis anos sem título. A última vez que a Fiel gritou "É Campeão" foi em 2019, quando o clube alvinegro conquistou o Paulistão em cima do São Paulo.

Veja o registro de Gabriel Magalhães com organizada do Corinthians: