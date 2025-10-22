Gol de astro e virada abrem o dia de Champions League; confira

A Champions League desta quarta-feira (22) começou com duas grandes partidas às 13h45 (de Brasília), preparando os torcedores para os confrontos mais aguardados da tarde. No Estádio de San Mamés, o Athletic Bilbao venceu o Qarabag por 3 a 1, de virada, enquanto o Galatasaray também emplacou um 3 a 1, sobre o Bodo/Glimt, na Turquia, com doblete do artilheiro Osimhen. Saiba como foram os jogos:

Athletic Bilbao x Qarabag

O Athletic Bilbao recebeu o Qarabag e já começou o jogo atrás no placar. No primeiro minuto, Leandro Andrade fez o gol para deixar os mandantes na desvantagem. Em temporada marcada por irregularidade e maus resultados na Champions League, a equipe espanhola tinha pressão nas costas e precisava se recuperar jogando em casa.

Poucos minutos antes do intervalo, o Athletic achou seu gol: Guruzeta recebeu bom lançamento de Rego, disparou no campo de ataque e finalizou da entrada da área para empatar. Após 1 a 1, os espanhóis continuaram com mais posse e volume de jogo, conseguiram a virada com um golaço de Robert Navarro e, mais tarde, Guruzeta ampliou para 3 a 1 no San Mamés.

Esses foram os primeiros três pontos do Athletic Bilbao na Liga dos Campeões. Nas duas primeiras rodadas, o clube do País Basco foi derrotado pelo Arsenal, e foi goleado pelo Borussia Dortmund por 4 a 1. O Qarabag, por sua vez, perdeu os 100% de aproveitamento no torneio europeu que conquistou ao vencer Copenhaguen e Benfica.

Agora, no dia 5 de novembro, os Leões visitam a Inglaterra para enfrentar o Newcastle, às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Do outro lado, o Qarabag se prepara para um jogo difícil contra o Chelsea, no Azerbaijão, às 14h45.

Athletic Bilbao venceu Qarabag de virada na Champions League (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Galatasaray x Bodo/Glimt

Com apoio da torcida e o poder de fogo de Osimhen, o Galatasaray venceu o Bodo/Glimt por 3 a 1, no Rams Park, em Istambul, pela terceira rodada desta edição de Champions League. Além dos dois gols do atacante nigeriano nos 45 minutos iniciais, Akgün ampliou ao aproveitar sobra na área na primeira metade da segunda etapa.

O Bodo/Glimt chegou a diminuir a vantagem dos turcos. Aos 30 minutos, após cruzamento na área, Helmersen subiu e cabeceou para o fundo do gol. Até o apito final, o Galatasaray administrou a vitória e levou os três pontos.

O Galatasaray teve o primeiro resultado expressivo após alternar bons e maus resultados neste início de Champions. Jogando em casa, a equipe de Okan Buruk alcançou a 10ª colocação na tabela. Do outro lado, mesmo com a derrota, o Bodo/Glimt vive um momento histórico ao disputar de forma inédita a fase principal da Liga dos Campeões. O time norueguês tinha dois empates, mas perdeu pela primeira vez.

No dia 5 de novembro, o Galatasaray visita o Ajax, às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Um dia antes, o Bodo/Glimt encara o Monaco em busca de conquistar a primeira vitória no campeonato.

