Estêvão é o quarto brasileiro indicado ao Troféu Kopa na história; veja a lista
Prêmio é dado ao melhor jogador sub-21 do mundo
O Troféu Kopa é dado pela Fifa ao melhor jogador do mundo na temporada com até 21 anos. Nesta quinta-feira (7), a entidade anunciou os nomeados para a próxima edição e Estêvão foi selecionado pelo que fez no Palmeiras na temporada. O atacante que recém completou 18 anos foi o quarto brasileiro a ser nomeado pela Fifa ao prêmio, que teve início em 2018.
Na semana de seu anúncio pelo Chelsea, Estêvão ganhou novo destaque mundial ao ser indicado ao Troféu Kopa - premiação da Bola de Ouro para os melhores jogadores de até 21 anos. Por meio das redes sociais, a revista France Football divulgou os indicados às honrarias que serão entregues na cerimônia de gala no próximo dia 22 de setembro.
Antes de Estêvão, três brasileiros já haviam sido indicados ao Troféu Kopa. Veja a seguir a lista dos outros brasileiros que já concorreram à honraria.
2018
No ano em que a Fifa começou a dar o Troféu Kopa aos jogadores de até 21 anos, Rodrygo foi indicado pelo desempenho no Santos. O atacante ficou na quarta posição, com 12 pontos. O vencedor desta edição foi Kylian Mbappé, que teve 110 pontos e brilhou pelo PSG, da França.
2019
Em 2019, foi a vez de Vini Jr ser indicado. O brasileiro também ficou na quarta colocação na votação, com 17 pontos. Nesta edição, o vencedor do Troféu Kopa foi Matthijs de Ligt, zagueiro holandes. O jogador fez 58 pontos pelo desempenho que teve pelo Ajax e na Juventus.
2024
Após um hiato de cinco anos, um brasileiro voltou a ser indicado ao Troféu Kopa. Desta vez, Savinho ficou na quarta colocação com 19 pontos, pelo que mostrou no bom time do Girona. Nesta edição, Lamine Yamal venceu o prêmio aos 17 anos com 113 pontos, com uma margem de quase 100 pontos de diferença para o segundo colocado.
Em 2020 (a Fifa não fez a cerimônia da Bola de Ouro por conta da pandemia do Covid-19), 2021, 2022 e 2023, não houve brasileiros indicados ao Troféu Kopa. Estêvão é o segundo brasileiro atuando no Brasil a ser indicado. O primeiro foi Rodrygo.
