Ídolo do Real Madrid teria comprado celular para cada jogador em novo clube

Luka Modric mal chegou ao Milan e já conquistou os companheiros de equipe com um gesto inesperado. O veterano croata, ídolo do Real Madrid e um dos maiores meio-campistas da história recente do futebol, teria presenteado cada jogador do elenco rossonero com um celular novo logo em seu primeiro dia no clube.

A informação foi revelada por Santiago Giménez, atacante mexicano do Milan, durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. Ele contou que a atitude de Modric surpreendeu o grupo e substituiu o tradicional ritual de iniciação para novos jogadores – no qual os recém-chegados precisam cantar diante do elenco.

– Chegamos ao vestiário e cada jogador tinha um novo iPhone em seu lugar. Modric tinha nos dado. Ele comprou um celular para cada um de nós. Quando um jogador chega, normalmente tem que cantar. Em vez disso, Luka decidiu presentear todo mundo – relatou Giménez.

Luka Modric encara nova aventura perto dos 40 anos

Aos 40 anos, o croata encerrou uma passagem lendária de 13 temporadas pelo Real Madrid, onde conquistou 28 títulos, incluindo seis Ligas dos Campeões, seis Mundiais de Clubes e quatro Campeonatos Espanhóis. Foram 597 partidas, 43 gols e um legado que o colocou entre os maiores jogadores da história do clube merengue.

Modric em estreia pelo Milan contra o Bari, na Copa da Itália (Foto: Divulgação/Milan)

No Milan, Modric encara um novo desafio – possivelmente o último da carreira – e chega com o aval de Massimiliano Allegri para ser uma liderança técnica e moral dentro do elenco. A escolha pelo clube italiano também tem um lado sentimental: o meio-campista cresceu admirando Zvonimir Boban, ídolo croata que marcou época no Milan entre 1991 e 2001.

Mesmo próximo dos 40 anos, Modric continua em plena forma. Na última temporada pelo Real Madrid, foi o jogador com mais partidas do elenco, totalizando 65 jogos. Agora, no Milan, seu objetivo é manter o alto nível e ajudar a equipe a recuperar o protagonismo no cenário europeu.

