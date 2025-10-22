A atual edição da Champions League tem reforçado uma tendência recente: os clubes da Premier League têm levado clara vantagem sobre os representantes da La Liga nos confrontos diretos. Mesmo ainda na fase de grupos, o domínio inglês sobre o futebol espanhol é evidente – tanto em desempenho quanto em resultados.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O sorteio da competição projetou 10 duelos entre equipes dos dois países, prometendo uma disputa equilibrada entre as principais potências do continente. No entanto, após seis desses jogos, a balança pende amplamente para o lado inglês. Arsenal, Manchester City, Liverpool e Tottenham venceram seus compromissos contra times da La Liga, enquanto apenas o Barcelona conseguiu uma vitória isolada.

Arsenal e City lideram a supremacia inglesa

O Arsenal é, até aqui, o grande símbolo dessa superioridade. A equipe de Mikel Arteta soma três vitórias em três jogos e alcançou um feito histórico: tornou-se o primeiro time na história da Champions League a vencer sete partidas consecutivas contra clubes espanhóis. Entre as vítimas recentes estão Sevilla, Real Madrid, Athletic Bilbao, Girona e, nesta temporada, o Atlético de Madrid – que sofreu duas derrotas pesadas diante dos Gunners.

Martinelli e Llorente disputando na corrida no duelo entre Arsenal e Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Ben Stansall/AFP)

O Manchester City, por sua vez, mostrou novamente sua força ao vencer o Villarreal por 2 a 0, fora de casa, na La Cerámica. Com Pep Guardiola à frente, o atual campeão europeu mantém um padrão de domínio técnico e tático que tem deixado os espanhóis sem resposta. Mesmo longe de sua melhor forma, os Citizens seguem invictos e entre os grandes favoritos ao título.

Liverpool e Tottenham completam a lista de triunfos ingleses. Os Reds derrotaram o Atlético de Madrid por 3 a 2 em Anfield, num jogo movimentado, enquanto o Tottenham superou o Villarreal por 1 a 0 em Londres. Em ambos os casos, as equipes espanholas competiram bem, mas sucumbiram ao ritmo e à intensidade característicos da Premier League.

O único lampejo de resistência veio do Barcelona, que derrotou o Newcastle por 2 a 1 no St. James' Park, com grande atuação de Marcus Rashford – curiosamente, um jogador formado na Premier League.

La Liga tenta reagir diante de um novo cenário

Com o placar geral amplamente favorável aos ingleses, a Champions League 25/26 escancara a diferença atual entre as duas ligas mais badaladas da Europa. Enquanto os clubes da Premier League seguem com alto investimento, elencos profundos e treinadores de ponta, as equipes da La Liga enfrentam dificuldades financeiras e menor competitividade interna.

A quarta rodada voltará a colocar o futebol espanhol à prova. O Real Madrid, de Xabi Alonso, visita o Liverpool em Anfield – palco de uma derrota recente por 2 a 0 –, e o Athletic Bilbao encara novamente o Newcastle em solo inglês. Ambos os confrontos serão decisivos para o prestígio da La Liga e a tentativa de reverter o domínio britânico.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.