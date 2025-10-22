O Chelsea anunciou nesta quarta-feira a ampliação da parceria com a FPT, empresa de soluções tecnológicas. Antes parceira do clube inglês para as questões digitais do clube e na relação com fãs do mundo, agora a empresa adquire o status de "Parceiro principal". Assim, terá logomarca exposta nas mangas dos uniformes das equipes masculinas, femininas e de base ao longo da atual temporada.

- Começamos nossa jornada com a FPT com uma visão ousada de aproveitar sua tecnologia de ponta e serviços inovadores para acelerar a transformação dentro e fora de campo. Fizemos enormes progressos juntos e estamos animados para o próximo capítulo, que verá a plataforma global do Chelsea amplificar as capacidades únicas, expertise e espírito da FPT, do Vietnã para empresas ao redor do mundo - afirmou Todd Kline, presidente de comercial do Chelsea Football Club, antes de concluir:

- A IA está transformando indústrias, e o futebol não é exceção. Com nosso pipeline global de jovens talentos digitais, a FPT tem orgulho de entregar uma transformação de próxima geração, orientada por IA, para o Chelsea FC, que acelera a inovação, além de impulsionar performance, experiência do torcedor e impacto comunitário - garantiu.

Sucesso rápido

As partes entendem que a ampliação da parceria após cerca de seis meses é reflexo do sucesso imediato. Pham Minh Tuan, vice-presidente executivo da FPT Corporation, mostrou satisfação com os rumos do negócio:

- Essa parceria também reflete nosso compromisso contínuo com a excelência, como parceiro digital de confiança no cenário de inovação do Reino Unido e para empresas globais - afirmou, corroborado por Mark Scrivens, CEO da companhia na Grã-Bretanha:

- Estamos empolgados em colaborar com um dos clubes de futebol de maior sucesso do mundo, envolvendo talentos da FPT que se destacam globalmente. Nossas equipes trazem uma cultura de engenharia vietnamita profundamente enraizada, que prospera na inovação, agilidade e em um esforço incansável para superar expectativas - finalizou.