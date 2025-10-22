Hansi Flick fica fora do clássico contra o Real Madrid
Comitê Disciplinar rejeitou as alegações do Barcelona para anular cartão vermelho
O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) rejeitou as alegações do Barcelona e aplicou a Hansi Flick uma suspensão de uma partida por sua expulsão contra o Girona. Assim, a menos que o Tribunal de Apelações decida a favor do clube blaugrana em seu próximo recurso, o técnico alemão não poderá ficar no banco de reservas contra o Real Madrid no próximo domingo (26).
O Barcelona, por enquanto, renunciou à possibilidade de apelar à Associação Espanhola de Futebol (CAS) como último recurso, caso o Tribunal de Apelações mantenha a suspensão.
"O pedido de anulação da dupla advertência objeto do presente recurso deve ser rejeitado e, consequentemente, devem ser mantidas as consequências disciplinares decorrentes da expulsão do Sr. Hans-Dieter Flick, com a aplicação da suspensão de um jogo prevista no artigo 120 do Código Disciplinar da RFEF, com as correspondentes multas acessórias em aplicação do artigo 52", afirma a decisão.
O Barça argumentou que o texto do relatório não correspondia ao ocorrido e exigiu a revogação da dupla advertência de Flick. No entanto, o Departamento Disciplinar considera que o clube blaugrana não apresenta "nenhuma prova que possa refutar o fato de que o clube não cometeu os atos refletidos no relatório do árbitro".
Flick foi expulso no último fim de semana
Hansi Flick foi expulso no último sábado (18) na partida contra o Girona, depois que o árbitro Jesús Gil Manzano lhe mostrou dois cartões por reclamação. A gota d'água foi originada por um lance entre Stuani e Christensen, no qual Gil Manzano assinalou impedimento a favor dos visitantes, o que gerou um protesto acintoso do treinador alemão.
