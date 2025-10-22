menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Hansi Flick fica fora do clássico contra o Real Madrid

Comitê Disciplinar rejeitou as alegações do Barcelona para anular cartão vermelho

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
17:27
Hansi-Flick incentiva jogadores do Barcelona contra o PSG
imagem cameraHansi Flick incentiva jogadores do Barcelona contra o PSG (Foto: Lluis Gene/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
RFEF rejeitou apelação do Barcelona sobre suspensão de Hansi Flick
Flick foi suspenso por uma partida após expulsão contra o Girona
Barcelona não irá apelar ao Tribunal de Apelações por enquanto
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) rejeitou as alegações do Barcelona e aplicou a Hansi Flick uma suspensão de uma partida por sua expulsão contra o Girona. Assim, a menos que o Tribunal de Apelações decida a favor do clube blaugrana em seu próximo recurso, o técnico alemão não poderá ficar no banco de reservas contra o Real Madrid no próximo domingo (26).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Barcelona, por enquanto, renunciou à possibilidade de apelar à Associação Espanhola de Futebol (CAS) como último recurso, caso o Tribunal de Apelações mantenha a suspensão.

continua após a publicidade

"O pedido de anulação da dupla advertência objeto do presente recurso deve ser rejeitado e, consequentemente, devem ser mantidas as consequências disciplinares decorrentes da expulsão do Sr. Hans-Dieter Flick, com a aplicação da suspensão de um jogo prevista no artigo 120 do Código Disciplinar da RFEF, com as correspondentes multas acessórias em aplicação do artigo 52", afirma a decisão.

O Barça argumentou que o texto do relatório não correspondia ao ocorrido e exigiu a revogação da dupla advertência de Flick. No entanto, o Departamento Disciplinar considera que o clube blaugrana não apresenta "nenhuma prova que possa refutar o fato de que o clube não cometeu os atos refletidos no relatório do árbitro".

continua após a publicidade
Técnico do Barcelona, Hansi-Flick chuta o ar em derrota do Barcelona para o Sevilla
Técnico do Barcelona, Hansi-Flick chuta o ar em derrota do Barcelona para o Sevilla (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Flick foi expulso no último fim de semana

Hansi Flick foi expulso no último sábado (18) na partida contra o Girona, depois que o árbitro Jesús Gil Manzano lhe mostrou dois cartões por reclamação. A gota d'água foi originada por um lance entre Stuani e Christensen, no qual Gil Manzano assinalou impedimento a favor dos visitantes, o que gerou um protesto acintoso do treinador alemão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias