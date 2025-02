O Manchester United deseja negociar o atacante Marcus Rashford, que também está disposto a deixar o clube nesta janela. Além do Barcelona, outro time entrou na briga pela contratação do inglês. De acordo com o "Daily Mail", o Aston Villa está interessado em ter o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Rashford sobre possível saída do Manchester United: “Estou pronto para um novo desafio”

Rashford não faz parte dos planos do técnico Rubem Amorim, que já deu declarações polêmicas sobre o inglês. Ele não entra em campo desde dezembro do ano passado e tem sido bastante criticado devido à postura nos treinamentos e também na sua vida pessoal. Recentemente, ele foi desfalque de uma partida após alegar doença. No entanto, foi flagrado em uma boate na Irlanda do Norte, na noite anterior.

No entanto, a "ESPN" revelou que há pouco otimismo de todos os lados de que um acordo possa se materializar junto ao Aston Villa, já que o desejo do jogador é se transferir ao Barcelona. No entanto, as restrições financeiras do time catalão complicaram o acordo.

continua após a publicidade

Em contrapartida, o time inglês pode oferecer a Rashford uma possibilidade de disputar a Champions League, já que a equope se classificou às oitavas de final diretamente após o fim da Fase de Liga do torneio.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O Aston Villa busca opções para reforçar o ataque após negociar a transferência do atacante Jhon Durán para o Al-Nassr.

O futuro de Rashford tem que ser definido até a próxima segunda-feira, que é quando a janela de transferências da Europa se encerra. Além disso, não está descartado que ele siga no Manchester United.

Fechamento da janela de transferências de inverno 2025 por liga: