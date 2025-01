O Manchester United divulgou com os seus torcedores o receio de ser punido por não se enquadrar as regras do fair play financeiro da Premier League. A situação poderia gerar a perda de pontos no campeonato inglês.

O comunicado foi divulgado diretamente a torcida "1958", uma organizada do clube na última quinta-feira (23). O pronunciamento da diretoria do United aconteceu após reclamações do aumento do preço de ingressos, que está diretamente ligado a preocupação com punições pela Premier League.

Fair Play financeiro

O imbróglio fiscal acontece devido ao risco do clube não atender os limites do sistema de rentabilidade e sustentabilidade da Liga Inglesa. No atual regulamento, os times são limitados a acumularem perdas de no máximo 105 milhões de libras (cerca de R$ 782,9 milhões) ao final da temporada.

Contudo, as contas do Manchester United excedem determinada valor. Até o momento, o clube registra um prejuízo de 3129 milhões de libras (R$ 2,2 bilhões). É por conta destes números, que a diretoria inglesa vê a necessidade de aumentar os valores do ingressos, em busca de normalizar a situação financeira.

- Nós estamos enfrentando perdas significativas a cada ano, totalizando mais de 300 milhões de libras nas últimas três temporadas. Isso não é sunstentável, e se não agirmos agora, corremos o risco de falhar no compromisso com as regras do Fair Play Financeiro nos próximos anos. Voltaremos à uma posição financeira positiva o quanto antes, e teremos que fazer escolhas difíceis para isso - compartilhou o clube inglês.

Sob a gestão do empresário Sir Jim Ratcliffe, o Manchester United estabeleceu os ingressos fixos no preço de 66 libras, cerca de R$ 482. Além dessa estratégia, o clube também já protagonizou mais de 250 demissões. As medidas foram tomadas em busca de equilibrar as contas.