O Manchester United planeja uma reestruturação no elenco e já definiu qual será sua prioridade na janela: a venda de Marcus Rashford, segundo informações do jornal "The Guardian". Em entrevista ao jornalista Henry Winter, o atacante comentou as recentes manchetes e afirmou estar pronto para um novo desafio e os próximos passos.

- Para mim, pessoalmente, estou pronto para um novo desafio e os próximos passos. Quando eu sair, será ‘sem ressentimentos’. Vocês não terão nenhum comentário negativo meu sobre o Manchester United. Se eu sei que uma situação já está ruim, não vou piorá-la. Já vi como outros jogadores saíram no passado e não quero ser essa pessoa. Quando eu sair, farei uma declaração e será minha, disse Rashford.

- Já passei nove anos na Premier League e isso me ensinou muito, me ajudou a crescer como jogador e como pessoa. Então, não me arrependo dos últimos nove anos. Não terei arrependimentos daqui para frente porque encaro as coisas dia a dia e, às vezes, acontecem coisas ruins, às vezes acontecem coisas boas. Eu apenas tento manter um bom equilíbrio.

Aos 27 anos e com 138 gols marcados, 61 assistências em 426 jogos disputados pelo United, Rashford continua sendo um grande talento. No entanto, ele não foi relacionado pelo técnico Rúben Amorim para o clássico contra o City, no domingo, o que gerou especulações sobre a permanência do atacante no elenco.

- É desanimador ficar de fora de um clássico, mas aconteceu, vencemos o jogo, então vamos seguir em frente. É decepcionante, mas também sou alguém que consigo lidar com contratempos. O que vou fazer sobre isso? Ficar sentado e chorar sobre isso? Ou fazer o meu melhor na próxima vez que estiver disponível.

Embora tenha marcado em três partidas desde que Amorim assumiu, o estilo de jogo adotado pelo português não se adequa ao que costuma atuar. No entanto, Rashoford deixou claro que se adapta às mudanças, embora prefira atuar pelo lado esquerdo.

- Tenho características para jogar em todas as três posições. Algumas posições são mais naturais para mim, em algumas posições tenho que treinar mais e fazer um pouco mais de trabalho tático. O lado esquerdo é o que mais combina comigo. O 10 esquerdo ainda combina comigo, mas você tem que adaptar seu jogo. O maior conjunto de habilidades é a adaptabilidade. As pessoas podem não ver, mas eventualmente verão que joguei em muitas posições diferentes com todos os técnicos.

O bate-papo com o jornalista ocorreu durante a folga do jogador, que decidiu visitar sua antiga escola, Button Lane, sul de Manchester, para distribuir 420 presentes de Natal aos alunos. Rashford se emocionou com uma fala de um menino de quatro anos, que, além de agradecer pelos presentes, agradeceu pela comida.

- Foi emocionante ouvir isso. Não gosto de ver crianças passando pelo que passei enquanto crescia, então ajudarei quantas crianças eu puder.

Pela Inglaterra, Rashford soma 17 gols em 60 jogos disputados, entre eles em Copas do Mundo, como na Rússia, em 2018, e no Catar, em 2022. O atacante deixou claro o seu desejo de seguir defendendo a camisa da seleção inglesa e também a vontade de ir à Copa de 2026.

- Isso [disputar uma Copa do Mundo] ainda me empolga. É jogar pelo seu país na maior competição do mundo. Já tive a chance de fazer isso antes (Rússia 2018 e Catar 2022) e é uma experiência inacreditável. Se eu tiver a oportunidade novamente, tentarei agarrá-la com as duas mãos.