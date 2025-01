O Manchester United venceu o Fulham por 1 a 0 no domingo (26), em duelo válido pela 23ª rodada da Premier League. Apesar do resultado, o técnico Ruben Amorim não está satisfeito com todos os jogadores do elenco, como Marcus Rashford. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o português voltou a falar da situação do jogador, que não está sendo relacionado para jogos do time.

Perguntado sobre a sequência sem jogos de Rashford no Manchester United, o treinador respondeu que lida com os jogadores do elenco da mesma maneira, baseado no comportamento nos treinamentos da equipe.

— É a mesma situação para todos os jogadores. Se você fizer o máximo, se fizer as coisas certas, podemos usar todos os jogadores. E você pôde ver isso hoje no banco, nos faltou um pouco de ritmo para ir e mudar o jogo ou para mexer algumas peças — disse Amorim.

— É o mesmo, é o mesmo motivo de sempre. O motivo é o treinamento, a maneira como vejo o que os jogadores de futebol devem se comportar no treinamento, na vida. É todo dia, cada detalhe. Então, se as coisas não mudarem, eu não vou mudar — completou o português.

Na mesma fala, Amorim foi contendente com a postura de Rashford nos últimos treinos. O técnico afirmou que prefere contar com membros adicionais da comissão técnica do que com jogadores com pouco ritmo nos treinos.

— Eu colocaria Jorge Vital (preparador de goleiros) no banco, antes de colocar um jogador que não dá o máximo todos os dias nos treinos — expressou Amorim.

Lance!

Situação de Rashford

De fora pela sexta vez consecutiva da relação de jogadores, Rashford vive dilema no Manchester United após a chegada de Amorim no comando técnico do time. Dessa forma, o atacante é um dos principais nomes disponíveis no mercado de transferências do futebol europeu.

Um dos principais entraves nas negociações de Rashford com outras equipes é o alto salário. No United, o atacante ganha semanalmente 325 mil libras (R$ 2,4 milhões). O inglês tem vínculo com os Red Devils até junho de 2028. Devido ao alto custo, times como Borussia Dortmund, Juventus, Milan e PSG desistiram da contratação do jogador na janela de inverno. No entanto, ele estaria disposto a reduzir o salário para defender o Barcelona.

