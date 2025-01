O Betis anunciou a contratação por empréstimo do atacante Antony, do Manchester United, até o fim da temporada sem opção de compra ao fim do vínculo.

O clube espanhol divulgou em suas redes sociais um vídeo com diversas referências a David Lynch, diretor de cinema que morreu na última semana, para anunciar a chegada do brasileiro.

Veja o vídeo do anúncio

O brasileiro chegou à Espanha na manhã deste sábado para realizar os exames médicos antes do anúncio oficial. Segundo informação do "Marca", Antony começará a treinar com o elenco na próxima semana e pode estrear junto à equipe no dia 2 de fevereiro, na partida contra o Athletic Bilbao, em La Liga.

Ainda de acordo com a publicação, o Betis terá que pagar bônus ao Manchester United caso o jogador entre em campo por um número mínimo de partidas ou caso o time alcance classificações para a Champions League ou para a Europa League.

Antony é anunciado pelo Betis por empréstimo (Foto: Divulgação/Betis)

Carreira de Antony

Pelo United, Antony realizou apenas 16 partidas nesta temporada, sendo apenas duas como titular. Ele marcou um gol e não deu assistência. Desde que chegou ao time, ele disputou 96 jogos e 12 gols marcados, além de cinco assistências.

O Betis será o quarto clube da carreira do brasileiro e o terceiro na Europa. Cria do São Paulo, Antony foi comprado pelo Ajax, da Holanda, em 2022 por cerca de 100 milhões de euros. Depois de duas temporadas, ele chegou a Inglaterra para defender o Manchester United, com quem tem vínculo até 2027 e opção de extensão por mais um ano.