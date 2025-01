O atacante Marcus Rashford pode deixar o Manchester United nesta temporada. Além de Milan, Juventus e PSG, o Barcelona entrou "com força" na disputa pelo jogador, segundo informações do diário "Sport".

O jornal destacou que Deco, diretor esportivo da equipe catalã, decidiu focar nos últimos dias sobre a possibilidade da negociação envolvendo Rashford.

Mesmo na Arábia Saudita, onde o Barça jogará a final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, o ex-jogador luso-brasileiro tem feito reuniões com representantes do atleta.

Para ter o atacante inglês, inclusive, a diretoria catalã não descarta a negociação de quatro jogadores do elenco: Ronald Araújo, Eric García, De Jong e Ansu Fati. O Barcelona enfrenta grave problemas financeiros, como os que geraram a crise envolvendo Dani Olmo e Pau Víctor.

Milan oficializa proposta por Rashford

Antes de o Barcelona voltar suas atenções a Rashford, o atacante do United estava conversando com o Milan, que queria a contratação por empréstimo. Os representantes do atleta, inclusive, viajaram a Milão para saber mais sobre a proposta do clube.

Atualmente, um dos obstáculos para a negociação é o alto salário que gira em torno de 325 mil libras por semana, aproximadamente R$ 2,4 milhões. Rashford perdeu espaço na equipe com a chegada de Rúben Amorim e se tornou um dos jogadores 'negociáveis' pela diretoria inglesa.

Por que Rashford não joga pelo Manchester United?

No fim de dezembro, após não ter sido relacionado pelo técnico Rúben Amorim para o clássico contra o Manchester City, Rashford concedeu uma entrevista ao jornalista Henry Winter e afirmou estar "pronto para um novo desafio".

- Para mim, pessoalmente, estou pronto para um novo desafio e os próximos passos. Quando eu sair, será ‘sem ressentimentos’. Vocês não terão nenhum comentário negativo meu sobre o Manchester United. Se eu sei que uma situação já está ruim, não vou piorá-la. Já vi como outros jogadores saíram no passado e não quero ser essa pessoa. Quando eu sair, farei uma declaração e será minha - afirmou Rashford.