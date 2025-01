A última rodada da Europa League chegou ao fim. Sem muitas surpresas, os favoritos conseguiram tranquila classificação e o destaque ficou para o Manchester United, que, apesar de uma temporada conturbada, terminou a fase de liga invicto, com cinco vitórias e três empates.

continua após a publicidade

Como ficou os favoritos

Terminando em 3º lugar e um ponto atrás do líder, o Manchester United conseguiu uma tranquila classificação direta para as oitavas. Com gols de Diego Dalot e Koobie Mainoo, os Red Devils doutrinaram o Steaua Bucareste, ficando com 70% de posse de bola e vencendo tranquilamente o jogo, se classificando para a próxima fase.

Quem também teve uma tranquila classificação foi o Tottenham. O time até fazia jogo tenso contra o time sueco Elfsborg, porém, após Dani Scarlett marcar o primeiro gol, a porteira abriu e o time de Londres conseguiu administrar melhor o jogo. Quem completou o placar foi Ajayi e Mikey Moore - marcando seu primeiro gol profissional - assim, a base do Tottenham garantiu a classificação. Os três artilheiros dos jogos são jogadores revelados pelo clube.

continua após a publicidade

O Tottenham fez boa campanha pela Europa League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Na Itália, a Lazio se destacou na Fase de Liga e terminou em primeiro, fazendo seis vitórias, um empate e uma derrota - nesta última rodada- em oito jogos. Os Biancocelesti foram o segundo melhor ataque da Fase de Liga e a segunda melhor defesa, sendo o principal destaque nessa primeira fase. Já a Roma, não teve vida fácil, mas terminou classificada. As Giallorossi terminaram em 15º e só venceram três jogos dos oitos disputados. O time terminou com três empates e duas derrotas, além das vitórias.

➡️Torcida do Lyon protesta contra Textor antes de jogo na Liga Europa

Na Turquia, o Galatasaray conseguiu uma classificação para os playoffs terminando em 14º. Essa foi a melhor campanha de um time turco na Europa League. O Fenerbahçe terminou na última colocação entre os classificados, em 24º. O Besikitas decepcionou e terminou sem classificação, ficando na 28º colocação.

continua após a publicidade

Osimhen foi um dos destaques do Galatasaray na Europa League (Photo by Ozan KOSE / AFP)

Entre os times franceses, o Lyon se classificou diretamente para as oitavas e o Nice decepcionou. A curiosidade é que o Nice, na liga francesa, está a frente do Lyon na tabela. Dito isso, o Nice fez uma campanha péssima na Europa League, terminando a Fase de Liga na vice lanterna, sem vencer um jogo sequer. Enquanto isso, o Lyon ficou na 6º posição.

O sorteio dos playoffs da Europa League acontecerá amanhã a partir das 9h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da CazéTV. Com a chave, existe uma possibilidade dos rivais italianos Lazio e Roma se enfrentarem nos playoffs.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional