O ex-técnico Fabio Capello criticou o desempenho do Milan na estreia do Campeonato Italiano, após a derrota para o Cremonese, por 2 a 1, no sábado (23). O lendário comandante avaliou que os problemas da equipe na temporada passada voltaram a se manifestar, especialmente no aspecto defensivo e na postura coletiva.

"Lento e falta de caráter"

Em entrevista ao jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, Capello pontou falhas de posicionamento, ritmo e de caráter do elenco como fatores determinantes para o resultado.

— Todos os problemas que existiam na temporada passada ressurgiram: ritmo lento, mau posicionamento ao perder a bola e, o mais importante, falta de caráter — disparou Fabio Capello, campeão da Champions League pelo Milan em 1994.

Fabio Capello conquistou quatro campeonatos italianos com o Milan (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Comparações e exceções

O ex-treinador comparou ainda a postura do Milan com a de rivais, como o Napoli. Fabio ressaltou que os napolitanos e atuais campeões do Campeonato Italiano voltam rapidamente às posições quando perdem a posse.

— No Napoli, todos os onze jogadores, ao perder a bola, voltam rapidamente às suas posições. No Milan, isso não acontece, nem no ano passado, nem contra o Cremonese — afirmou Capello.

No plano ofensivo, o ex-técnico considerou que a falta de intensidade compromete um sistema que depende da reação coletiva. Ele também comentou sobre a pressão sofrida por Santiago Giménez ao atuar em San Siro e ressaltou que Modrić se destaca como exceção dentro do conjunto.

— Deixemos o Modrić de lado, ele é a clássica exceção que confirma a regra. Quanto ao resto, as falhas são óbvias — ressaltou.

Luka Modrić em ação pelo Milan (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

Soluções ao Milan

Capello sugeriu que o clube ainda busca soluções no mercado, com atenção a um centroavante, e mencionou Dušan Vlahović como opção adequada ao estilo de Allegri. O ex-treinador defendeu uma composição de elenco estruturada, com um zagueiro central sólido, um meio-campista protector e um centroavante decisivo. Além disso, Fabio advertiu que a falta de reforços pode comprometer o clima positivo gerado pela nova direção esportiva e pela chegada do novo treinador.

— Allegri vai arregaçar as mangas, mas os jogadores precisam acompanhar. O Milan não pode ser o time que vimos contra o Cremonese, e o treinador sabe disso melhor do que ninguém — finalizou Fabio.

Próxima partida do Milan

Após a derrota contra a recém-promovida Cremonese, o Milan encara o Lecce, fora de casa, no Stadio Via del Mare, na sexta-feira (29), às 15h45 e busca a primeira vitória no Campeonato Italiano.

