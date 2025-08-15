O Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus na Arábia Saudita, anunciou mais uma contratação para 2025/26. Trata-se de Kingsley Coman, atacante de 29 anos que defendia o Bayern de Munique há uma década.

O vínculo entre as partes terá duração de três temporada, expirando ao final do primeiro semestre de 2028. Segundo a imprensa europeia, o movimento está avaliado em 30 milhões de euros (quase R$ 190 milhões na cotação atual), 50% mais do que o valor pago pelos bávaros para comprar o atleta junto à Juventus.

Nas redes sociais, horas antes, Coman já havia deixado uma mensagem para os torcedores do clube alemão dando adeus pelo período de parceria. Foram dois anos emprestado pela Juve, até que em 2017, o Bayern escolheu comprá-lo em definitivo. No período, o atacante fez mais de 300 jogos e ficou marcado por ter anotado o gol do título da Champions League de 2019/20, diante do PSG.

- É difícil acreditar que já se passaram quase dez anos desde que fiz de Munique meu lar, aos 19 anos. [...] Aos fãs: o apoio de vocês em cada triunfo e em cada desafio significou tudo para mim. Sempre carregarei o amor, a paixão e a lealdade comigo. Sou profundamente grato a todos os gerentes, treinadores, companheiros de equipe e funcionários com quem tive o privilégio de trabalhar ao longo da minha jornada. Este clube sempre fará parte de mim, e desejo ao Bayern sucesso contínuo nas próximas temporadas. Obrigado do fundo do meu coração - declarou o jogador.

🔢 Números de Coman pelo Bayern de Munique

⚽ 339 jogos

⌛ 20.276 minutos em campo

🥅 72 gols

📤 71 assistências

🏆 21 títulos

Além de Kingsley, o Al-Nassr já tinha se reforçado com outros nomes. João Félix foi comprado junto ao Chelsea pelo mesmo valor do francês; Iñigo Martínez chegou sem custos após rescindir com o Barcelona, assim como o zagueiro Al-Sharari; e o meia Abdulmalik Al-Jaber foi comprado por quase R$ 10 milhões junto ao Zeljeznicar, da Bósnia.

