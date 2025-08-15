Na abertura de La Liga, Rayo Vallecano domina o Girona na Catalunha
De Frutos, García e Isi Palazón anotaram os gols do triunfo, enquanto Joel Roca descontou
- Matéria
- Mais Notícias
O Rayo Vallecano superou o Girona por 3 a 1 nesta sexta-feira (15) em pleno Montilivi, no confronto que abriu a edição 2025/26 de La Liga. Mesmo em condição de visitante, a equipe de Iñigo Pérez fez primeiro tempo de almanaque e contou com gols de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón - Joel Roca descontou na etapa final.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-atacante do Flamengo é anunciado por time da Libertadores 2025
Futebol Internacional15/08/2025
- Futebol Internacional
Ex-Barcelona abre o jogo sobre mercado saudita: ‘Ninguém está preparado’
Futebol Internacional15/08/2025
- Futebol Internacional
Guardiola abre o jogo sobre saídas de Savinho e Ederson do Manchester City
Futebol Internacional15/08/2025
➡️ LaLiga começa com maratona de jogos e desafios para Barcelona e Real Madrid
De Frutos, inclusive, foi o destaque do confronto. O atacante abriu o placar aproveitando um erro de passe do goleiro Gazzaniga na pequena área, completando para o fundo da meta. Depois, deu assistência para o segundo gol e sofreu o pênalti que gerou a expulsão do arqueiro adversário, convertido por Isi.
No segundo tempo, mesmo com um a menos, o Girona ousou atacar e segurou-se no sistema defensivo. A ousadia teve sua recompensa aos 12', quando Joel Roca recebeu passe açucarado de Tsygankov e fuzilou as redes. Porém, o Rayo amornou o confronto nos minutos seguintes e não deu chance para o azar.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A rodada inicial de La Liga terá sequência ainda nesta sexta, com o Villarreal recebendo o recém-promovido Real Oviedo no Estádio de la Cerámica, em Madri. Sete jogos acontecem entre sábado e segunda, enquanto o Real Madrid, por ter alongado sua participação no Mundial de Clubes até a semifinal, ganhou mais alguns dias de preparação e entra em campo na terça-feira (19), frente ao Osasuna.
🏆 Jogos de La Liga - Primeira rodada
📆 SEXTA-FEIRA - 15 DE AGOSTO
⚽ Girona 1x3 Rayo Vallecano
⚽ Villarreal x Real Oviedo - 16h30
📆 SÁBADO - 16 DE AGOSTO
⚽ Mallorca x Barcelona - 14h30
⚽ Alavés x Levante - 16h30
⚽ Valencia x Real Sociedad - 16h30
📆 DOMINGO - 17 DE AGOSTO
⚽ Celta de Vigo x Getafe - 12h
⚽ Athletic Bilbao x Sevilla - 14h30
⚽ Espanyol x Atlético de Madrid - 16h30
📆 SEGUNDA-FEIRA - 18 DE AGOSTO
⚽ Elche x Real Betis - 16h
📆 TERÇA-FEIRA - 19 DE AGOSTO
⚽ Real Madrid x Osasuna - 16h
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias