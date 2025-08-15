menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Na abertura de La Liga, Rayo Vallecano domina o Girona na Catalunha

De Frutos, García e Isi Palazón anotaram os gols do triunfo, enquanto Joel Roca descontou

Girona x Rayo Vallecano - La Liga
imagem cameraJogadores do Rayo Vallecano comemoram gol diante do Girona (Foto: Reprodução)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
16:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Rayo Vallecano superou o Girona por 3 a 1 nesta sexta-feira (15) em pleno Montilivi, no confronto que abriu a edição 2025/26 de La Liga. Mesmo em condição de visitante, a equipe de Iñigo Pérez fez primeiro tempo de almanaque e contou com gols de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón - Joel Roca descontou na etapa final.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ LaLiga começa com maratona de jogos e desafios para Barcelona e Real Madrid

De Frutos, inclusive, foi o destaque do confronto. O atacante abriu o placar aproveitando um erro de passe do goleiro Gazzaniga na pequena área, completando para o fundo da meta. Depois, deu assistência para o segundo gol e sofreu o pênalti que gerou a expulsão do arqueiro adversário, convertido por Isi.

No segundo tempo, mesmo com um a menos, o Girona ousou atacar e segurou-se no sistema defensivo. A ousadia teve sua recompensa aos 12', quando Joel Roca recebeu passe açucarado de Tsygankov e fuzilou as redes. Porém, o Rayo amornou o confronto nos minutos seguintes e não deu chance para o azar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A rodada inicial de La Liga terá sequência ainda nesta sexta, com o Villarreal recebendo o recém-promovido Real Oviedo no Estádio de la Cerámica, em Madri. Sete jogos acontecem entre sábado e segunda, enquanto o Real Madrid, por ter alongado sua participação no Mundial de Clubes até a semifinal, ganhou mais alguns dias de preparação e entra em campo na terça-feira (19), frente ao Osasuna.

continua após a publicidade

🏆 Jogos de La Liga - Primeira rodada

📆 SEXTA-FEIRA - 15 DE AGOSTO
⚽ Girona 1x3 Rayo Vallecano
⚽ Villarreal x Real Oviedo - 16h30

📆 SÁBADO - 16 DE AGOSTO
⚽ Mallorca x Barcelona - 14h30
⚽ Alavés x Levante - 16h30
⚽ Valencia x Real Sociedad - 16h30

📆 DOMINGO - 17 DE AGOSTO
⚽ Celta de Vigo x Getafe - 12h
⚽ Athletic Bilbao x Sevilla - 14h30
⚽ Espanyol x Atlético de Madrid - 16h30

📆 SEGUNDA-FEIRA - 18 DE AGOSTO
⚽ Elche x Real Betis - 16h

📆 TERÇA-FEIRA - 19 DE AGOSTO
⚽ Real Madrid x Osasuna - 16h

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

La Liga trofeu
Troféu de La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias