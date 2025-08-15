Barcelona e Villarreal chegaram a um acordo com a direção de La Liga para realizar o confronto válido pela 17ª rodada em Miami, nos Estados Unidos. A decisão, inclusive, irritou alguns dos clubes e componentes da competição nos últimos dias.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Barcelona abre o jogo sobre mercado saudita: 'Ninguém está preparado'

Em entrevista coletiva, o técnico do Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, analisou a marcação do embate para a América do Norte, mas optou por não se complicar e "entregar-se à hipocrisia" das reclamações feitas em cima da escolha do torneio.

- Não gosto disso. É como reclamar de calor. Não gosto de jogar com 38 graus de calor e não gosto de jogar fora do país. Mas não posso também me entregar à hipocrisia e dizer que a decisão é vergonhosa. Quero continuar no nível de elite, e se você faz isso, vai ter que pular da roda da qual faz parte. Sou técnico na primeira divisão, ganhamos salários incondizentes com o que fazemos, mas ninguém quer sair. Tudo bem dizer que não gosta, mas nós pertencemos a esta indústria - declarou o comandante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Iñigo Pérez no comando do Rayo Vallecano (Foto: Álex Caparrós/AFP)

😡 Real Madrid reclama de decisão de La Liga sobre jogo do Barcelona

Na terça-feira (12), o Real Madrid já havia questionado a decisão da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em acatar o pedido. Em comunicado, o clube afirma que a medida foi impulsionada “sem informação ou consulta prévia” aos demais participantes da competição.

continua após a publicidade

- A integridade da competição exige que todas as partidas se realizem nas mesmas condições para todas as equipas. Modificar unilateralmente este regime quebra a igualdade entre os concorrentes, compromete a legitimidade dos resultados e cria um precedente inaceitável que abre a porta a exceções baseadas em interesses alheios ao estritamente desportivo, com clara afetação à integridade desportiva e risco de adulteração da competição. Se esta proposta for concretizada, as suas consequências seriam de tal gravidade que representariam um antes e um depois para o mundo do futebol - disparou o clube merengue.

A tendência é que o duelo entre Barcelona e Villarreal seja marcado para o dia 20 de dezembro. O Hard Rock Stadium, um dos palcos do Mundial de Clubes disputado entre junho e julho, deve receber o compromisso válido pela antepenúltima rodada do primeiro turno de La Liga.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.