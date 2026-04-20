Atitude de brasileiro da Seleção repercute em jornais ingleses: 'Sorte'

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães foi o protagonista de um dos momentos mais comentados da vitória do Manchester City por 2 a 1 sobre o Arsenal, pela 33ª rodada da Premier League. Aos 38 minutos do segundo tempo, o defensor do time londrino se envolveu em uma confusão com o atacante Erling Haaland e desferiu uma leve cabeçada contra o rosto do adversário. O árbitro Anthony Taylor optou por punir ambos os jogadores apenas com o cartão amarelo.

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A decisão gerou intenso debate na imprensa inglesa e entre ex-árbitros sobre os critérios para a marcação de conduta violenta e a não intervenção do VAR. Após o confronto, o centroavante norueguês avaliou que o zagueiro do Arsenal deveria ter recebido o cartão vermelho e destacou que a sua decisão de permanecer de pé no momento do contato atenuou a punição ao brasileiro.

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— Acho que a maioria concorda comigo. Se eu cair como qualquer outro jogador, é cartão vermelho. Não é algo que eu faria. Meu pai me ensinou a me manter de pé. Eu deveria ter caído? Talvez. Aí teria sido mais fácil. Mas eu não caí e levei um cartão amarelo. Não sei por quê — declarou Haaland.

Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

A regra do esporte não faz menção específica ao ato de encostar a cabeça em um oponente, o que enquadra o caso na descrição subjetiva de conduta violenta. A infração exige o uso ou a tentativa de uso de "força excessiva ou brutalidade". No lance em questão, a equipe de arbitragem entendeu que o brasileiro apenas empurrou o norueguês com a testa, sem aplicar um golpe violento. A avaliação inicial impediu a intervenção do VAR.

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Na Sky Sports, o ex-árbitro da Premier League Dermot Gallagher e o ex-johaddor Jay Bothroyd comentaram o lance. Gallaher endossou a decisão de campo, mas pontuou os riscos assumidos por Gabriel. Enquanto Bothroyd divergiu do especialista e considerou a ação como passível de expulsão sumária.

— Foi um resultado muito justo. Gabriel é muito imprudente com o que faz e corre um risco. Mas ele na verdade passa pela frente de Haaland e não lhe dá uma cabeçada brutal. Ele teve muita sorte de Haaland ter sido responsável, porque se ele caísse, o cenário mudaria completamente e o árbitro teria que lidar com uma situação diferente — afirmou Gallagher.

— Quando olhamos para as regras, é conduta violenta se você colocar a cabeça no rosto de alguém. Já vimos outras pessoas serem expulsas por esse tipo de movimento. Se Haaland cai segurando o rosto ali, Gabriel recebe o cartão vermelho e fica suspenso por três jogos — opinou Bothroyd.

Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Briga pelo titulo da Premier League

A permanência de Gabriel em campo não evitou a derrota do Arsenal por 2 a 1. O gol decisivo de Haaland permitiu ao Manchester City reduzir a diferença para a liderança da liga para três pontos, com um jogo a menos em relação ao time londrino, que atualmente soma 70 pontos contra 67 da equipe de Pep Guardiola.

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