Novo técnico da Seleção, Ancelotti já fez “bico” em Hollywood e no cinema italiano

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti já se aventurou em outra carreira: a do cinema. Entre sua vida de jogador e treinador, ele fez aparições em três filmes, sendo um deles de Hollywood, no mais recente.

Em 2016, quando treinava o Bayern de Munique, Ancelotti visitava o set da produção “Star Trek: Beyond”, o 13º longa-metragem da franquia, quando recebeu um convite inesperado. O diretor Justin Lin se empolgou com sua presença em Vancouver e pediu para ele fazer uma ponta no filme.

O técnico, que estava no local pela proximidade com a atriz latino-americana Zoë Saldaña, casada com o italiano Marco Perego, atendeu ao chamado. Ancelotti, então, participou de um trecho de poucos segundos como um médico da nave Enterprise.

- Foi bom, eu fingi que era Cristiano Ronaldo na minha frente - brincou Ancelotti, em entrevista à Football Italia, em 2015.

Carlo Ancelotti com a família de Zoe Saldaña. Foto: Reprodução/Instagram

Antes disso, quando jogava pela Roma em 1984, Ancelotti teve a experiência de participar de outras duas obras cinematográficas: as comédias italianas "L'allenatore Nel Pallone" e "Don Camillo".

Na primeira, dirigido por Sergio Martino, ele interpreta a si mesmo dentro da saga do treinador Oronzo Canà (personagem principal) em realizar o sonho de treinar um time da Séria A. O longa tem filmagens de jogos reais pelo Campeonato Italiano e até do Carioca, no jogo América 0x3 Flamengo.

continua após a publicidade

Na segunda, Ancelotti participa de uma partida de futebol como jogador da equipe Devils. Ele basicamente entra em campo para bater nos atletas do time de Terence Hill, que dirige e interpreta o padre Don Camillo, que rivaliza com o prefeito.

- É uma história bastante conhecida onde nasci. Foi uma ótima experiência e tive a oportunidade de conversar com Terence Hill - comentou, em entrevista ao Marca, em 2013.

Quanto custa Ancelotti? Veja peso do salário nas finanças da CBF

Comandante para a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti será o técnico mais caro da história da CBF. No período, ele vai receber 10 milhões de euros por ano (R$ 63,2 milhões na cotação atual), com salário mensal de R$ 5,3 milhões.

Apesar da cifra elevada, o contrato do técnico italiano cabe com folga no orçamento da entidade. A CBF fechou 2024 com R$ 1,5 bilhão em receitas e R$ 2,4 bilhões em caixa e aplicações financeiras. O salário anual do treinador representa apenas 4,2% da receita total de 2024 e 2,8% do que a entidade tem disponível em caixa.

Ancelotti, 65 anos, ainda terá um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31,6 milhões) caso conquiste o hexa. Mesmo com esse adicional, o custo total com o técnico seguiria abaixo de 1% da previsão orçamentária da CBF.

Estreia de Ancelotti na Seleção

O primeiro compromisso de Ancelotti à frente da Seleção será em 5 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Em seguida, o Brasil encara o Paraguai, dia 10, na Neo Química Arena.

Atualmente, a equipe canarinha a quarta colocação, com 21 pontos em 14 jogos. Argentina (31), Equador (23) e uruguai (21) estão à frente.