Lamine Yamal é uma das principais armas do Barcelona para furar o famoso "ferrolho italiano" e conduzir a equipe à final da Champions. O jovem, na ida frente à Inter de Milão, fez grande partida e contribuiu com um gol no empate em 3 a 3 na Catalunha, e deve ser novamente o responsável por parte das jogadas de perigo dos comandados de Hansi Flick.

Porém, segundo Fabio Capello, os Nerazzurri não podem se ater apenas ao lado defensivo, mesmo que a escola tenha ensinado a Itália a crescer dentro desta mentalidade. O lendário técnico italiano declarou que estudar o jogo em cima de uma retranca frente ao ponta-direita "será suicídio".

- Vai ser a primeira vez dele no San Siro, mas não creio que isso faça as pernas dele tremerem. O garoto não parece daqueles que sentem medo. Até agora, com a Eurocopa, a Champions e os clássicos com o Real Madrid, ele demonstrou que tem personalidade de campeão: quanto mais importante é o jogo, mais ele aparece. Espero que a Inter não se feche como fez nos últimos 20 minutos diante do Bayern (nas quartas de final), porque contra Lamine, isso vai ser um suicídio - analisou o ex-técnico, em coluna no jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

Além do gol na ida, Yamal também fez jogadas de efeito pelo lado direito de ataque, e participou do terceiro gol ao fazer um corta-luz para Raphinha finalizar e contar com desvio nas costas do goleiro Sommer. O domínio foi tamanho que, no segundo tempo, o técnico italiano Simone Inzaghi sacou Dimarco para colocar o brasileiro Carlos Augusto, reforçando a marcação, e afirmou estudar a possibilidade de colocar a dupla em campo para parar o camisa 19.

Yamal comemora gol pelo Barcelona contra a Inter de Milão (Foto: Josep Lago/AFP)

- Acima de tudo, os homens de Inzaghi devem interpretar o jogo como fizeram no segundo tempo na Catalunha, e não no primeiro. Dose certa de coragem. A escolha de Simone de focar em Dimarco é um sinal: Yamal está na ala, mas eles querem atingir os Blaugranas sem abrir mão da qualidade do lateral-esquerdo, embora Carlos Augusto tenha se saído melhor defensivamente - analisou Capello.

🔢 Números de Lamine Yamal em Barcelona 3x3 Inter de Milão

⌛ 90 minutos em campo

🥅 1 gol

✅ 75% de acerto nos passes (46 de 61)

🎯 6 finalizações

🧼 6 dribles certos (11 tentados)

🛡️ 55% de duelos vencidos

🥊 2 faltas sofridas

🧠 Inter de Milão x Barcelona: tudo que você precisa saber

Inter de Milão e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), em jogo válido pela volta da semifinal da Champions. Devido à igualdade em 3 a 3 na ida, quem vencer avança à decisão; um novo empate conduz o confronto à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. O qualificado encontrará quem passar de PSG x Arsenal, que definem a segunda vaga um dia depois.