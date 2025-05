A Nsports transmitirá nesta quarta-feira (14), a partir das 15h30, a final inédita da Copa da Itália entre Milan e Bologna com uma cobertura especial para os apaixonados pelo futebol italiano. Ao lado do narrador Chico Pedrotti, o ex-jogador brasileiro, mas com passagem pela Seleção Italiana, Romulo Caldeira, fará parte da transmissão. O jogo poderá ser visto gratuitamente nos canais da Nsports no YouTube, SKY+, VIVO Play, Claro TV e Zapping.

Romulo Caldeira sabe bem a força dos finalistas, pois os enfrentou quando jogou como volante e lateral direito nos clubes Lazio, Juventus, Fiorentina, Verona, Genoa e Brescia, entre 2011 e 2020.

- Muito orgulho de ter jogado contra Milan e Bologna, especialmente nos estádios deles. Um sonho de menino jogar nesses palcos de muita tradição. O San Siro é uma atmosfera única, impossível não se arrepiar. A torcida no Renato Dall’Ara empurra o time do início ao fim. O italiano vive o futebol com muita passionalidade e jogar o Calcio exigiu muito foco e personalidade - relembra Romulo.

Na opinião do ex-jogador, a final desta quarta será de muito equilíbrio entre dois times que vêm recuperando o bom futebol nesta temporada.

- Os dois elencos têm qualidade. Bologna merece respeito por seu futebol organizado e intenso que surpreendeu muito adversário esse ano. Milan tem jogadores decisivos, experiência em grandes decisões e uma camisa que pesa muito. Em final de Copa da Itália, nem sempre vence o time que está no melhor momento ou que joga mais bonito. Vence quem tem mais força de camisa, quem sabe lidar com a pressão do jogo único - analisa Romulo, que fez história no rival Juventus conquistando em 2015 o Campeonato Italiano e a Copa da Itália e ainda foi vice da Champions contra o Barcelona do trio MSN.

Milan x Bologna na Copa Itália

Milan e Bologna fazem, nesta quarta-feira (14), a final da Copa da Itália de 2024/25. Em um confronto de ideias distintas e histórias completamente diferentes, os dois embatem com o mesmo objetivo para além da taça: findar longos jejuns que incomodam as duas agremiações.

Os Rossoneri, que deixaram os rivais Roma e Inter de Milão pelo caminho nas duas fases anteriores, não erguem o troféu desde a temporada 2002/03. Na ocasião, o time era comandado por Carlo Ancelotti, anunciado nesta semana como novo técnico da Seleção Brasileira. São 22 anos sem conquistar a competição, a maior seca entre os quatro grandes do país.

O Bologna faturou o troféu copeiro em duas ocasiões: 1969/70 e 1973/74. Portanto, já se vão 51 anos sem a conquista, o que implica em uma urgência ainda maior pela glória nacional. Esta, inclusive, é a primeira final desde a última jornada áurea, enquanto o Milan foi vice nas edições de 2015/16 e 2017/18, ambas diante da Juventus.