Nesta quarta-feira (14), acontece a grande final da Copa da Itália de 2024/25, entre Milan e Bologna. O confronto entre times que buscam encerrar logos jejuns, tende a ter muita emoção e uma grande batalha. Para o confronto, o técnico Vicenzo Italiano, dos Rossoblù, escalou os 11 titulares que entrarão em campo em busca do título para o Bologna. Confira:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Bologna faturou o troféu da Copa da Itália apenas em duas ocasiões: 1969/70 e 1973/74. São 51 anos desde a última conquista, o que implica em um certo anseio para a grande final contra o Milan, já que o time quer levantar um troféu e ganhar prestígio pela glória nacional. Essa é a primeira decisão da equipe na competição desde a última vez em que conquistou o título, passando por momentos conturbados entre as finais.

continua após a publicidade

O Bologna está na final da Copa da Itália (Foto: divulgação)

➡️Milan e Bologna jogam pelo fim de respectivos jejuns na Copa da Itália

🔵🔴 Escalação do Bologna para a final da Copa da Itália

⚽ GOL: Skorupski

⚽ LTD: Miranda

⚽ ZAG: Sam Beukema

⚽ ZAG: Lucumi

⚽ LTE: Holm

⚽ MEI: Freuler

⚽ MEI: Ferguson

⚽ MEI: Orsolini

⚽ PTE: Fabbian

⚽ PTD: Ndoye

⚽ ATA: Santiago Castro

Milan e Bologna se enfrentam em duelo válido pela grande final da Copa da Itália. A partida acontece nesta quarta-feira (14), no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da NSports e CazéTV (YouTube e Prime Video). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.