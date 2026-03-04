A Real Sociedad é a segunda finalista da Copa do Rei. Na tarde desta quarta-feira (4), a equipe basca recebeu o Athletic Bilbao no estádio Anoeta, em San Sebastián, e venceu por 1 a 0, confirmando a vaga na decisão após também ter vencido o jogo de ida pelo mesmo placar. O adversário na final será o Atlético de Madrid, que garantiu classificação na terça-feira (3) ao eliminar o Barcelona no Spotify Camp Nou.

O dérbi basco foi equilibrado e parecia caminhar para o empate sem gols até os 42 minutos do segundo tempo. Foi quando o árbitro assinalou pênalti de Iñigo Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera após revisão do VAR. Mikel Oyarzabal foi para a cobrança e marcou o único gol da partida, garantindo a classificação da Real Sociedad para a final.

Oyarzabal comemorando o gol marcado na Copa do Rei (Foto: Ander Gillenea/AFP)

O adversário será o Atlético de Madrid, que se classificou na terça-feira após perder por 3 a 0 para o Barcelona no Camp Nou, mas garantiu a vaga graças à vitória por 4 a 0 no jogo de ida, no Metropolitano. Os colchoneros voltam a uma final da Copa do Rei 13 anos depois – a última havia sido em 2012/13, quando conquistaram o título.

Final da Copa do Rei será em Sevilha e já tem data marcada

A decisão da Copa do Rei será disputada no dia 18 de abril, às 16h (de Brasília), no estádio La Cartuja, em Sevilha. O local já está confirmado para receber também as finais de 2027 e 2028. A transmissão será ao vivo no Disney+.

Em caso de empate no tempo normal, a final terá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. Será o segundo encontro entre as equipes em uma final de Copa do Rei. O único duelo decisivo entre eles aconteceu em 1987, quando a Real Sociedad levou a melhor nos pênaltis após empate por 2 a 2.

A Real Sociedad busca o quarto título da competição. O último foi conquistado justamente sobre o Athletic Bilbao, na final de 2019/20, disputada em abril de 2021. Já o Atlético de Madrid sonha com a 11ª taça da Copa do Rei, a primeira desde a temporada 2012/13.

