Tem vaga? Thiago Silva expõe desejo de defender Seleção após lesão de Militão

Se tem alguém que parece estar de olho na vaga que surgiu na zaga da Seleção Brasileira com a lesão de Éder Militão, esse alguém é Thiago Silva. Após a partida, o brasileiro foi questionado sobre a possibilidade de disputar a Champions League na temporada 26/27, pelo Porto, agora que a equipe conquistou a classificação direta. "Fugindo" do assunto, Thiago rapidamente colocou a Seleção Brasileira no foco da resposta.

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— Temos ainda dois jogos para disputar, para estar em condição de repente representar o nosso Brasil em mais uma Copa. Estou super disponível, eu acho que o míster (Ancelotti) me conhece suficiente para saber a minha disponibilidade — respondeu em entrevista à TNT Sports.

— Aqui não é forçar, da outra vez eu falei a mesma coisa, mas eu estou aproveitando o momento, procurando aproveitar da melhor maneira possível. Minha carreira foi linda, se tiver que ir para mais uma (Copa), a gente vai estar junto, senão agradecer por tudo que eu passei, foram momentos incríveis — concluiu.

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➡️ Thiago Silva vira assunto na Europa após título: 'Sem dúvidas'

🏆 Porto conquista título do campeonato português

Zaguero titular do Porto, Thiago Silva se sagrou campeão do Campeonato Português neste sábado (2), ao vencer o Alverca por 1 a 0, no Estádio do Dragão.

O título nacional é o 31ª vez da equipe portuguesa. Com o primeiro lugar garantido na edição 2025/26 da Liga Portugal, os campeões nacionais asseguraram vaga direta na Liga dos Campeões e também a participação na Supercopa, na qual vão enfrentar o vencedor da Taça de Portugal na abertura da temporada 2026/27.

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