O ex-jogador e ídolo do Botafogo Afonsinho recebeu na última sexta-feira (1º) o título de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro. A iniciativa é de autoria do vereador Leonel de Esquerda (PT), e foi aprovada pela Câmara Municipal no início de abril.

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— Afonsinho ajudou a construir a história do Botafogo, Ele também teve papel relevante em mudanças históricas nas relações profissionais do futebol brasileiro, em uma época que pouco se falava sobre isso — ressaltou o parlamentar.

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Ídolo do Botafogo, Afonsinho foi pioneiro na luta pelo passe livre no futebol brasileiro. Na década de 1970, vigorava a chamada Lei do Passe, que vinculava o jogador ao clube mesmo após o fim do contrato, impedindo sua transferência sem a autorização da equipe detentora de seus direitos.

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Afonsinho, ex-Botafogo, foi homenageado pela Câmara do Rio (Foto: Divulgação/Ana Beatriz Mazza)

Foi nesse contexto que o então meio-campista recorreu à Justiça para garantir o direito de decidir seu futuro profissional. Em 1971, ele se tornou o primeiro jogador do Brasil a obter o passe livre, podendo negociar sua transferência sem depender da liberação do Alvinegro, seu clube na época.

A disputa judicial travada pelo craque é considerada um marco nas relações de trabalho no esporte nacional. A mudança estrutural, no entanto, só foi consolidada em 1998, com o fim da Lei do Passe e a criação da Lei Pelé, em que os atletas passaram a ser livres após o término do contrato.

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Revelado pelo XV de Jaú, Afonsinho chegou ao Glorioso em 1966. Multicampeão com o manto alvinegro, ele ganhou o Torneio Rio-São Paulo (1966), dois Campeonatos Cariocas (1967/1968), além da Taça Brasil (1968), sendo capitão da equipe na conquista histórica. Após sua passagem pelo Botafogo, ele jogou no Vasco, Santos, Flamengo, América/MG, até se aposentar pelo Fluminense, em 1981.

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